Janne om domarens erkännande för Polen: ”Utgår från att han klarar det”

När Polen spelade mot Spanien i EM i somras var det italienaren Daniele Orsato som dömde matchen. Han fick kritik för sin insats efteråt.

Detta efter att ha missat att blåsa straff för Polen mot Spanien då Piotr Zielinski föll i straffområdet. Ett misstag han enligt Polens presstalesman Jakub Kwiatkowski senare erkänt.

"Jag träffade Daniele Orsato på Dinamo Zagreb mot Sheriff Tiraspol-matchen. Jag påminde honom om matchen mot Spanien. Gällande mitt påstående om att det borde varit straff för Zielinski svarade han: "Du har rätt, vi missade det"", har Kwiatkowski skrivit på sin Twitter.

Nu ska Orsato döma Polen igen. I avgörande VM-kvalfinalen mot Sverige under tisdagen.

Hur han kommer hantera det faktum att han dömer ett land som han ”står i skuld” till? Bra, tror Blågults förbundskapten Janne Andersson.

- Det är en rutinerad domare som varit med i många år. Snacket i somras var ju att han är en av världens bästa domare. Så det där utgår jag från att han ska klara av i sin roll. Det tror jag definitivt att han gör, säger Andersson.

Tidigare har Orsato dömt Sverige i förra VM-kvalet, mot Nederländerna (1-1), i bortamatchen mot Rumänien i senaste EM-kvalet (då Blågult säkrade EM-platsen) och i EM-uttåget mot Ukraina i somras. Då visade han ut Marcus Danielson i den åttondelsfinalen.

- Han är väldigt stabil och stadig. En trygg och bra domare. Hade det inte varit VAR i EM hade han inte visat ut Marcus, tror jag. Så det kan jag inte lasta honom för, säger Janne Andersson.

TV4 och C More sänder Polen-Sverige under tisdagen. Sändningsstart klockan 20.00. Avspark: 20.45.