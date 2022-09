Jannes hyllning av svenskdoldisen: "Hög potential"

Efter den tunga samlingen i juni jagar nu Sverige revansch under kommande samling där Serbien borta och Slovenien hemma väntar. Likt förra samlingen tvingas förbundskapten Andersson till en rad ändringar i truppen på grund av skador och sjukdomar.

Andreas Linde, till vardags i tyska Greuther Fürth, är krasslig.

- Han är lite krasslig, och stod inte i sitt klubblag igår som ni kanske noterade. Jag hoppas han ska friskna till ganska snabbt, säger Andersson.

Istället får doldisen Leopold Wahlström chansen att göra sin landslagsdebut. 23-åringen som till vardags spelar i norska Odds BK har en speciell karriär och har inte presenterat sig för den breda fotbollspubliken i Sverige.

- En lite annan karriär men det är en målvakt vi följt de senaste åren. Det är en stockholmskille som via Dalkurd och spel på lägre nivåer i Norge hamnade i Odd och som gjort det bra där. Han har hög potential och en explosiv målvakt. Han är skicklig med fötterna och har stabiliserat sitt spel under åren. Kul att få in Leo till samlingen, säger Janne.

Wahlstedt har tidigare gjort en U18-landskamp för Sverige och har den här säsongen stått samtliga ligamatcher för Odds BK som ligger sjua i norska Eliteserien. Sverige möter Serbien borta 24 september följt av Slovenien hemma 27 september.