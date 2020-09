Jansson hyllar Andersson - och Guidetti: "JG hade stor show"

Det har blåst till runt det svenska herrlandslaget under den pågående samlingen. Först sa Dejan Kulusevski till C More att han var "chockad" över att inte få mer än 20 minuters speltid mot Frankrike och därefter blev förbundskaptenen Janne Andersson kallad för ett "jävla skämt" och någon som "kväver svensk fotboll" av superstjärnan Zlatan Ibrahimovic.

Det gjorde att Andersson fick kommentera kritiken på en presskonferens redan under söndagen, och att Gustav Svensson och John Guidetti fick hantera många frågor om situationen när de sedan klev upp på podiet.

Bland annat sa Guidetti följande om att Kulusevski ännu inte fått starta i A-landslaget:

- Det gäller att hitta en balans. Det handlar inte alltid om att bara ställa ut de bästa spelarna på planen. Titta på Frankrike. (Anthony) Martial spelade inte mot oss. Han är en fantastisk spelare och mycket mer kreativ än många av de andra i deras lag, men det handlar om att bygga ett lag och bygga något som fungerar. Det är inte bara mål, dribblingar och tunnlar som ska göras. Det är det svenska folket och medierna måste ha en förståelse för också. Det handlar om att bygga ett lag. Det tar lite tid.

När mittbacken Pontus Jansson mötte media under måndagen hade han inte mycket att säga om det som hänt, utan valde att först och främst lyfta sin förbundskapten och sina lagkamrater.

- Jag tänker att de personerna, , ”JG”, Gustav och framför allt Janne, som satt här i går och pratade om de här frågorna hanterade situationen på ett väldigt bra sätt, säger Jansson.

- Min egen personliga åsikt är att ordvalet som Dejan använde var det som blev fel. Jag tror inte att det var ordet ”chockad” som han ville ha ut på det sättet. Det är ju klart att han ville spela. När jag var i en liknande sits när jag var ung uttalade jag mig säkert på samma sätt. Det blev en tyngd i ordet chockad som gjorde att det kanske inte var menat på det sättet.

Han avslutar sitt resonemang:

- Janne hanterade det fantastiskt bra i går.

Om Zlatans ordval och att han fortsätter att vara kritisk mot Janne Andersson säger Brentford-spelaren:

- Det är oerhört tråkigt, med tanke på att Zlatan är den maktfaktor som han är. Det hade varit roligare om han stöttat och pushat oss, men man får ha respekt för hans åsikter.

- Jag tycker att Janne hanterade det otroligt bra i går. Han fick tuffa frågor och satt nästan i en timme med er. Han hanterade det jättebra och John och Gustav följde upp på ett otroligt bra sätt efter det. Vi kan lägga det åt sidan för stunden i alla fall.

Jansson såg hela presskonferensen.

- Vi var några som satt i bussen och följde den. ”JG” hade stor show. Man såg att han gillade och sitta där och tugga, säger han och skrattar.

- Fotbollsspelare i dagens värld följer med kring vad som händer. Vi läser tidningar, sociala medier och så vidare. Det är inget nytt i sig att vi följer en presskonferens. Det gör vi ofta. Dels för intresset kring vad det snackas om men också för att kolla in vad Janne säger. Den här gången var det John, han är ofta väldigt intressant att lyssna på. Just den här gången var det kanske av den anledningen.

Efter 1-0-förlusten mot Frankrike i lördags ställs Sverige mot Portugal i Nations League under tisdagen.

Sverige-Portugal har avspark klockan 20.45 under tisdagen. Matchen kan du se på TV4, C More Live och cmore.se. Sändningen startar klockan 20.00.