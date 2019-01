Jansson och Milosevic bildar mittbackspar mot Finland - här är Sveriges startelva

Janne Andersson presenterade under måndagen sin startelva mot Finland. Mittbackspar bildar Robin Jansson, som för ett år sedan spelade i division 1 men som under säsongen spelade i AIK, med sin tidigare kollega i Solnaklubben, Alexander Milosevic. Milosevic är utsedd till lagkapten i matchen.

I elvan får också Jacob Rinne förtroende från start och Bröndbys Simon Tibbling, som inte var med under förra årets januariturné, en plats. Dessutom kniper Hosam Aiesh en plats i elvan.

- Tanken med det här är inte att det här är ett förstalag av spelarna som är här. Det är ungefär två jämna lag vi ställer upp med, vi bedömer att motståndet kan vara ungefär likvärdigt. Det får vi se i efterhand. Så det är inte ett "A-lag" utifrån den här truppen, utan det är ett lag vi har plockat ut som det känns som att det passar, säger Janne Andersson.

Under dagens träning hade Sotirios Papagiannopoulos en känning och han gick inte för fullt under passet.

Sveriges startelva: Jacob Rinne - Joel Andersson, Alexander Milosevic, Robin Jansson, Jonathan Augustinsson - Hosam Aiesh, Simon Tibbling, Alexander Fransson, Daleho Irandust - Alexander Jeremejeff, Kalle Holmberg.

Se mötet mellan Sverige och Finland tisdag 17.45 i C More Fotboll, TV12 och streamat på C More.