Jättehyllningar till Jesper Karlsson: "Fantastiskt"

Jesper Karlsson hoppade in och gjorde ett läckert frisparksmål mot Azerbajdzjan. Nu hyllas han av lagkamraterna.

- Vad kan man säga? Det finns inte så mycket att säga om hans mål. Det var fantastiskt. Vi har sett hans tillslag förut och det var kul att han fick visa det nu, säger Alexander Isak och fortsätter:

- Han är otrolig. Han har något speciellt som är lite annorlunda jämfört med andra spelare. Han blixtrar till och kan göra de här lite speciella sakerna som man inte ser hela tiden.

Dejan Kulusevski var den som klev av när Jesper Karlsson kom in. Och när Kulusevski såg att det var just Karlsson som skulle hoppa in så sken han upp.

- Jag är alltid glad när jag får se bra killar som är talangfulla och som får spela. En fantastisk kille. Även om han inte spelar så är han i gymmet direkt efter matchen. Han förtjänar allt och jag tror mycket på honom, säger Kulusevski och ger sin syn på frisparksmålet:

- Jesper har världens bästa tillslag. Ingen press på killen men jag har aldrig sett någon skjuta som han gör. Det var något som ni alla fick se nu.

Jesper Karlsson började på bänken mot både Belgien och Azerbajdzjan. Emil Forsberg gick före på vänsterkanten.

- Det är väl han som ska ta över stafettpinnen efter mig, tror vi. Han har ju det där elektriska och det där skottet. Jättekul. Han är en fantastisk kille som gör det fantastiskt bra. Han har framtiden för sig och frisparken var helt otrolig, säger Forsberg.

- Han är en typisk vänsterytter med otroliga spetsegenskaper i sitt skott, i en mot en och har haft en fantastisk period nu i AZ Alkamaar. Han ska bara fortsätta och köra på så är jag övertygad om att han kommer utföra stordåd i landslaget också.

Känner du flåset?

- Flåset… jag vet inte. Det är bra att jag känner flåset i så fall. Han gör det riktigt bra, men så länge jag känner mig bra och bäst så är jag med.

Kan man få in dig och Jesper tillsammans i startelvan?

- Allt är möjligt, absolut. Men det är upp till Janne. Vi har många som är i bra form och försöker göra det bästa av det.