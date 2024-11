JDT:s besked: Blixtinkallar mittback

Isak Hien är avstängd efter ett nytt gult kort och Victor Nilsson Lindelöf skadade sig mot Slovakien. Det gör att Sverige har backproblem inför gruppavslutningen i Nations League mot Azerbajdzjan på tisdag.

Sedan tidigare har spelare som Emil Krafth och Eric Smith tvingats lämna återbud till samlingen. Dessutom är Alex Douglas skadad och inte tillgänglig.

Om förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson tänker kalla in en ny mittback? Fotbollskanalen ställde frågan efter 2-1-segern mot Slovakien under torsdagen.

- Ja, det kommer jag göra, svarar Dahl Tomasson.

- Jag tror inte Victor kommer kunna spela på tisdag. Han ska undersökas men jag tror inte det. Jag är väldigt ledsen för hans skull.

Förbundskaptenen förklarar att han har en bild av vem eller vilka han kommer kalla in.

- Jag vet vilka jag tänker på men jag vill diskutera det med min stab först.

Situationen öppnar upp för att 19-årige Nils Zätterström får chansen från start efter att ha kallats in sent till samlingen. Utöver honom finns främst Carl Starfelt och Gabriel Gudmundsson att tillgå som mittbackar för Blågults nuvarande 3-5-2-system.

Andra backar i truppen är Emil Holm, Samuel Dahl och Daniel Svensson. De håller främst till på kanterna.

En mittback som varit med i truppen under Jon Dahl Tomassons ledning men som inte är uttagen just nu är Ludogorets Edvin Kurtulus. Han är därmed ett möjligt alternativ att kalla in för dansken. Det bekräftar dansken.

- Ja, och det finns flera alternativ. Det kan också vara spelare som spelar i Sverige (i allsvenskan). Det kan också vara (Gustaf) Lagerbielke.

Dahl Tomasson öppnar att för att det kan bli två mittbackar som kallas in i den rådande skadekrisen. Men Blågult har ännu inte fattat beslut om det blir ett eller två namn som ska ansluta.

I och med segern mot Slovakien är Sverige klart för avancemang till B-divisionen i Nations League.