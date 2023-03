Jesper Karlsson om Kulusevskis ord: "Om du inte gör två mål så är du bajs"

Sverige besegrade under måndagskvällen Azerbajdzjan med 5-0 på Friends Arena i EM-kvalet. Jesper Karlsson hoppade in, med åtta minuter kvar av ordinarie tid, och fick byta med Dejan Kulusevski. När Kulusevski såg att det var just Karlsson som skulle in så sken han upp och viskade något.

- Han sa: om du inte gör två mål så är du bajs, säger Karlsson.

Det blev ett mål för Karlsson - och vilket mål. Han stegade fram och drog upp en frispark i krysset till 4-0 i kvalmatchen.

- Det var Svanberg som blev tacklad och jag tänkte att hoppas ingen kommer och bråkar om den här nu, för jag var så fokuserad. Jag tog några extra andetag och så satt den, säger han.

- Det var väldigt roligt att få visa att jag vill vara med här.

Hur kände du när den satt?

- Jag blev rörd. En dröm som blev sann. Väldigt roligt.

Hade du velat ha mer speltid?

- Det är inte upp till mig. Jag försöker så bra jag kan när jag kommer in.

- Emil sa i går att det är dåligt att jag ännu inte hade gjort något landslagsmål. Jag gick in med den känslan nu, att jag ville göra det. Så det var kul.

Efter matchen ropade supportrarna på Jesper Karlsson, som fick gå dit och dra igång en sång.

- Jag blev rörd. Sjukt roligt. Men sedan var det en väldigt alibi-sång som jag fick fram. Det var så mycket i huvudet. Jag körde: Vi är svenska fans allihopa, haha.