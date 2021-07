Johansson efter Lustigs avsked: "Har bra chanser ta den platsen"

Under tisdagen meddelade Mikael Lustig, 34, att han slutar i det svenska landslaget efter 13 år och 94 A-landskamper. Lustig har varit det givna förstavalet som högerback de senaste åren, vilket innebär att en ny lucka nu uppstår i förbundskapten Janne Anderssons trupp.

En av högerbackarna som blivit kallad till Blågult den senaste tiden, utöver andravalet Emil Krafth, är Mattias Johansson. 29-åringen var senast med i Nations League-samlingen i november och hoppas nu ta tillbaka en landslagsplats.

- Lustig har varit där i många år och gjort det väldigt bra, men sedan finns det väl ett slut för allting. Nu har det öppnat sig en ny plats och det är klart jag vill ta den, säger Johansson till Fotbollskanalen.

Han fortsätter:

- Jag ser på mina chanser som bra. Jag var med senast i november och kände att jag gjorde det bra då. Sedan handlar det om att jag ska börja spela 90 minuter i klubblaget och visa vad jag går för, så är det upp till Janne hur han tänker och ser på saken. Men det är klart jag vill vara med och kriga.

Johansson var under sommaren en av sex spelare som kallades in till den så kallade reservbubblan, som tränade vid sidan om den ordinarie EM-truppen. Spelarna i reservbubblan var redo att skrivas in i truppen om någon av de ordinarie spelarna skulle strykas på grund av covid-19, men det skedde aldrig.

- Det var bra med reservbubblan. Det var skönt att träna lite fotboll igen efter att man varit på semester och kul att träffa grabbarna man inte sett på ett tag. Det var bra träningar, säger Johansson.

På klubblagsnivå bytte han turkiska Genclerbirligi, som åkte ur den turkiska högstaligan i våras, mot polska mästaren Legia Warszawa för en knapp månad sedan.

I Champions League-kvalet mot norska Bodø/Glimt visade Johansson framfötterna med en assist i returmötet när Legia gick vidare med sammanlagt 5-2. Härnäst väntar Flora Tallinn, Estland, i andra kvalomgången.

- Det känns grymt faktiskt. Jag har aldrig spelat i en klubb som är så välskött. Faciliteterna är på topp, träningarna är bra och allt är över förväntan. Speciellt när jag kom från Turkiet där allt var lite halvdant i klubben jag var i.

Varför valde du just Legia?

- Dels för att få spela i Champions League och ute i Europa. Det är ett storlag som vinner titlar och det lockade att få spela i ett lag som vinner matcher och krigar för att vinna ligan varje år. Jag är både offensiv och defensiv i mitt spel, så det känns som Legia passar mig perfekt.

Hur har du kommit in i laget?

- Bra, tycker jag. Jag kom ju precis när deras försäsong var avslutad i och med att de gick in i CL-kvalet så tidigt, så jag har en bit kvar innan jag är riktigt redo för 90 minuter. Men jag har fått hoppa in i båda CL-matcherna och det har känts bra. Intensiteten på träningarna är bra mycket högre än i Turkiet, så det kommer bli perfekt för mig detta.

Målsättningen för säsongen är att ta hem ligan för tredje året i rad och kvalificera sig för Champions League-gruppspel.

- Våra titelchanser är stora. Stommen från förra året är kvar och vi har fått in många bra spelare. Men det är ganska många år sedan de var i CL-gruppspel (säsongen 2016/17), så det blir en rolig utmaning, säger Johansson.

Jönköpingssonen spelade för Kalmar FF på svensk mark innan flytten till AZ Alkmaar i januari 2012. Johansson spelade även i grekiska Panathinaikos från 2017 till 2020.

I landslaget står han noterad för ett mål på sex A-landskamper. Debuten kom redan sommaren 2014 under Erik Hamréns ledning.