Johnsson om första proffsäventyret i Holland : "Var väldigt tufft"

Karl-Johan Johnsson var under 2012 med och lyfte upp Halmstads BK till allsvenskan, men lämnade därefter föreningen för spel med NEC Nijmegen i holländska Eredivisie. Det blev en tuff sejour för målvakten, som under sitt första halvår i klubben fick nöta bänk och därefter blev förstemålvakt under sin andra säsong, när laget tampades i botten av ligan.

- Jag kom mitt under säsongen, och jag var tredjekeeper då. Jag skulle vara med och lära mig språket och se arenan och runtomkring. Det var en anpassningstid på ett halvår. Sedan visste de att den ena keepern skulle lämna och att jag skulle ta över och bli ettan. Men det är klart att det var väldigt tufft, säger han i podcasten "Lundh".

Du fick hoppa in i sista matchen och släppte in något långskott?

- Jag kom ut lite på mellanhand på något friläge, har jag för mig. Det var inget långskott, säger målvakten.

Den holländska fotbollen är kanske inte den bästa för målvakter, eller?

- Det beror ju på, tar du bollarna får du väldigt bra räddningsstatistik. Men jag tror att vi hade 2-14 i målskillnad efter två matcher. Det var redan då väldigt svårt. Det var tufft redan från start och var det hela säsongen. Självförtroendet var stukat.

Hur hanterar man det när man är ung och oerfaren och bara har stått en halv säsong i allsvenskan och sedan i Holland, det är ändå några snäpp upp, och rubrikerna blir så?

- Efter ett tag blev jag faktiskt bänkad i några matcher. Men sedan blev den andre målvakten skadad och jag fick chansen igen. Men vi klarade kvalplatsen genom att kryssa mot Ajax borta i den sista omgången, men vi åkte ut mot Sparta Rotterdam i kvalet. Det var slut där. Det var väldigt tufft.

Hur bearbetar man det?

- Jag var ganska ung ändå, och det tog mycket på mig. Allt annars kring livet var väldigt bra, livet med Stina och det var en väldigt fin stad, Nijmegen. Det var bara fotbollen som inte klickade, tyvärr. Vi tyckte väldigt mycket om att leva och bo där och har väldigt bra minnen därifrån och från Holland som land i sig. Men fotbollsmässigt var det en tung period.

Pratar man med någon målvaktstränare då, eller någon mental rådgivare?

- Ja, vi fick det till slut. Vi tog in en mental rådgivare väldigt sent, och jag pratade mycket med målvaktstränaren. Men de hade ändå tron på mig. Det är klart att jag gjorde många bra matcher även om det rasslade in ganska mycket bollar. Man kan inte bara se på det negativa. Jag försöker ofta se på det på ett positivt sätt och se mina bra aktioner. Det är lite speciellt att vara målvakt. Man får vara lite egoistisk ibland.

Du menar att se att man själv ändå gjorde det bra även om det inte gått bra resultatmässigt?

- Precis. Vi kanske inte vann matchen men jag hade kanske många aktioner som jag tycker var bra, och jag kanske inte kunde göra något på målen jag släppte in. Ibland får man se på aktionerna som man gör under matcherna.

Johnsson lämnade under 2013 Nijmegen för danska Randers och flyttade därefter vidare till Guingamp i Ligue 1. Nu är han inne på sin tredje säsong med den franska klubben.

Lyssna på hela avsnittet med Karl-Johan Johnsson i spelaren ovan.