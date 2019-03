JUST NU: Bekräftat: Ekdal tillbaka - så startar Sverige och Norge

Tidigare under tisdagen rapporterade Aftonbladet att Janne Andersson gör två förändringar jämfört med startelvan mot Rumänien. Tidningen skrev då att Albin Ekdal och Emil Krafth kommer in i stället för Emil Forsberg, som har lämnat landslagssamlingen, och Mikael Lustig som utgick lårskadad mot Rumänien.

Senare på tisdagen bekräftades också att Ekdal och Krafth går in i elvan. Detta på Uefas hemsida, där också Norges startelva offentliggjordes.

Lagens startelvor:

Norge: Jarstein - Elabdellaoui, Ajer, Nordtveit, Aleesami - Elyounoussi, Henriksen, Selnæs, Ødegaard - King, Johnsen.

Sverige: Olsen - Krafth, Granqvist, Helander, Augustinsson - Larsson, Ekdal, Olsson, Claesson - Berg, Quaison

Matchen ser du på TV4 och C More med sändningsstart 20:00. Du kan dessutom se samtliga matcher från hela EM-kvalet på C More