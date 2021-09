JUST NU: Blågult förändrar - så startar Sverige och Grekland i VM-kvalet

Sverige bortaspelar under onsdagskvällen mot Grekland i Aten i VM-kvalet. Sverige saknar Albin Ekdal, som spelade mot Spanien, men nu är skadad. Däremot är Emil Krafth tillbaka i landslagstruppen efter att ha lämnat samlingen för att vara med sin höggravida fru. Krafth inleder dock den här kvällen på bänken.

Janne Andersson väljer i stället att spela med Mattias Johansson från start som högerback, samtidigt som Mattias Svanberg får chansen i Albin Ekdals frånvaro på mittfältet. Utöver det spelar Sverige med samma lag som mot Spanien senast i kvalet.

Startelvor:

Grekland: Vlachodimos - Hatzidiakos, Mavropanos, Tzavellas - Androutsos, Zeca, Bouchalakis, Tsimikas - Bakasetas, Pavlidis, Douvikas.

Sverige: Robin Olsen - Mattias Johansson, Victor Nilsson Lindelöf, Filip Helander, Ludwig Augustinsson - Viktor Claesson, Mattias Svanberg, Kristoffer Olsson, Emil Forsberg - Alexander Isak, Dejan Kulusevski.

Grekland-Sverige har avspark klockan 20.45 under onsdagen. Matchen ses på TV4 och C More Fotboll, samt kan streamas på cmore.se. Sändningsstart: 20.00.