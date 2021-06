JUST NU: Elanga med drömmål i debuten

När det nya U21-landslaget presenterades förra veckan handlade det mesta om Anthony Elanga. Supertalangen som gjorde mål för Manchester United i den sista omgången i Premier League. I träningslandskampen mot Finland gjorde han sin U21-debut.

Sverige tog ledningen efter bara fem minuters spel. En frispark in i det finska straffområdet där AIK-lånet Robin Tihi snöpligt nickade in bollen i eget mål.

Bara sju minuter senare slog Anthony Elanga till. Han dribblade förbi en finsk försvarare, bröt in i banan, och borrade upp bollen i nättaket.

- Skaplig presentation av Elanga. Han kommer in i plan just med den där högerfoten som han gillar att borra upp den med. Det där är klass, säger C Mores expert Erik Edman.

Sverige hade ett stort spelövertag och dominerade matchen.

Benjamin Nygern med ett förflutet i IFK Göteborg var högst delaktig i båda målen. Han slog frisparken som Robin Tihi nickade in i eget mål, och slog den öppnande passningen till Elanga som senare ledde till 2-0.

- Det känns bra. Jag känner mig jättedelaktig i spelet och har en lite fri roll. Så jag får komma in och göra det jag är bra på så det känns bra, sa Benjemin Nygren i paus.

Sverige gjorde hela nio byten i paus där målskytten Anthony Elanga tackade för sig.

Förändringarna gjorde att tempot gick ner i matchen. Sverige dominerade inte lika kraftigt, utan att släppa in Finland i matchen.

Matchen pågår.

Startelvor:

Sverige: Brolin - Holm, Ousou, Vagic, Kahl - Nygren, Gigovic, Hussein, Hajal, Elanga - Prica

Finland: Sinisalo - Hämäläinen, Tihi, Vainionpää - Mömmö, Nurmi, Oksanen, Almén - Olusanya, Pyythiä, Ojanen