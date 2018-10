JUST NU: Flera förändringar i Sverige - Gerhardsson byter ut nästan hela laget

4-3-3 blir 3-4-3 och Peter Gerhardsson byter dessutom ut i princip hela det svenska laget från segern mot Norge senast.

Zecira Musovic går in i mål istället för Hedvig Lindahl. Därtill kommer Nathalie Björn, Sandra Adolfsson, Anna Oskarsson, Elin Rubensson, Julia Roddar, Jonna Andersson, Stina Blackstenius och Kosovare Asllani in i startelvan.

Endast Linda Sembrant och Sofia Jakobsson startar även mot Italien.

Sveriges startelva: Zecira Mušović - Nathalie Björn, Linda Sembrant, Sandra Adolfsson -Anna Oskarsson, Elin Rubensson, Julia Roddar, Jonna Andersson - Sofia Jakobsson, Stina Blackstenius, Kosovare Asllani.

Se mötet mellan Sverige och Italien i TV12, C More Fotboll och streamat på C More med start 18.15.