JUST NU: Kulusevski startar som forward - här är elvorna

Under lördagskvällen tar Sverige emot Kroatien i en helt avgörande match. Blågult behöver vinna matchen för att inte ramla ur A-divisionen i Nations League.

När elvorna blev officiella stod det klart att Dejan Kulusevski startar på topp tillsammans med Marcus Berg. Tidigare har Kulusevski använts som högerytter i landslaget, men nu tar han alltså Robin Quaisons plats bredvid Berg. Högermittfältare blir istället AIK:s veteran Sebastian Larsson. Noteras kan också att Marcus Danielson bildar mittlås med Victor Nilsson Lindelöf. Inte Filip Helander.

Startelvor:

Sverige: Olsen - Lustig, Nilsson Lindelöf, Danielson, Bengtsson - Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Kulusevski, Berg

Kroatien: Livakovic - Uremovic, Pongracic, Caleta-Car, Barisic - Modric, Kovacic - Brekalo, Vlasic, Perisic - Budimir

Sverige-Kroatien spelas under lördagen och kan ses på TV4, C More Fotboll och cmore.se. Sändningsstart: 20.00.