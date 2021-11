JUST NU: Ilestedt utökar för Sverige - på väg mot ny seger

Sverige slog i förra veckan Finland med 2-1 i VM-kvalet och ställdes under tisdagen mot Slovakien hemma i kvalspelet. Sveriges förbundskapten Peter Gerhardsson valde den här kvällen att låta anfallarna Sofia Jakobsson och Stina Blackstenius börja på bänken. Jakobsson startade mot Finland, medan Blackstenius var redo för spel efter skadeproblem.

Gerhardsson behöll samma målvakt och backlinje som senast mot Finland, men gjorde en förändring på mittfältet, då Caroline Seger gick in från start i stället för Filippa Curmark. Johanna Rytting Kaneryd ersatte i sin tur Sofia Jakobsson i anfallet.

ANNONS

Sverige inledde matchen med mycket boll, men hade till en början svårt att omsätta bollinnehavet till klara målchanser. Till slut fick landslaget utdelning. Johanna Rytting Kaneryd spelade i den 19:e minuten fram Lina Hurtig i straffområdet, som satte bollen i mål till 1-0 och ledning på Eleda Stadion.

Sverige skapade inte så mycket mer än så, men gick till pausvila i ledning.

I början av andra halvlek var Sverige nära att utöka till 2-0. Olivia Schough satte in ett inspel framför mål mot Hurtig, som inte nådde fram till bollen.

Fridolina Rolfö var lite senare desto säkrare. Barcelona-anfallaren ordnade i den 59:e minuten 2-0 med ett långskott via Maria Korenciovas händer och via ribban i mål. Sedan dröjde det inte länge innan det var 3-0. Filippa Angeldahl slog ett fint inlägg till Amanda Ilestedt, som nickade in bollen i mål.

ANNONS

Startelvor:

Sverige: Hedvig Lindahl - Hanna Glas, Amanda Ilestedt, Magdalena Eriksson, Jonna Andersson - Filippa Angeldahl, Fridolina Rolfö, Caroline Seger - Rytting Kaneryd, Lina Hurtig, Olivia Schough.

Slovakien: Maria Korenciova - Kristina Kosikova, Diana Bartovicova, Patricia Fischerova, Jana Vojtekova - Maria Mikolajova, Alexandra Biroova, Dominika Skorvankova - Ludmila Matavkova, Laura Zemberyova, Martina Surnovska.