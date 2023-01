JUST NU: Så startar Sverige och Island i januariturnéns sista landskamp

Sverige spelade under torsdagskvällen sin andra och sista landskamp under januariturnén i Algvarve, Portugal, där Island stod för motståndet. Blågult besegrade Finland med 2-0 i den första landskampen i måndags.

Förbundskapten Janne Andersson hade redan tidigare bekräftat den svenska startelvan. Då stod det klart att AIK-duon Bilal Hussein och Omar Faraj blev de enda två spelarna att inte starta under januariturnén. Båda två stod dock för inhopp mot Finland och kan komma att hoppa in mot Island.

I den isländska startelvan hittades tre allsvenska spelare. Kalmar FF:s David Kristjan Olafsson som mittback samt IK Sirius Aron Bjarnarson och IF Elfsborgs Sveinn Aron Gudjohnsen som anfallspar.

ANNONS

Startelvor:

Sverige: Jacob Widell Zetterström - Josafat Mendes, Edvin Kurtulus, Gustaf Lagerbielke, Elias Andersson - Jacob Ondrejka, Armin Gigovic, Carl Gustafsson, Sebastian Nanasi - Victor Edvardsen, Joel Asoro.

Island: Frederik Schram - Damir Muminovic, David Kristjan Olafsson, Höskuldur Gunnlaugsson, Róbert Orri Thorkelsson - Júlíus Magnusson, Dagur Dan Thórhallsson, Aron Sigurdarson, Saevar Attli Magnússon - Aron Bjarnarson, Sveinn Aron Gudjohnsen.

Sverige-Island ses på Sportkanalen och C More. Matchen har avspark klockan 19.00 under torsdagen. Sändningsstart klockan 18.30.