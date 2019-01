JUST NU: Schough nära - stoppas av jätteräddning

Sverige inleder VM-året 2019 med träningsläger i Sydafrika. Under tisdagskvällen möter man Sydafrika i en landskamp.

I målet startar Cajsa Andersson, som därmed gör landslagsdebut.

Den första halvleken blev chansfattig, och Sverige fick inte till några riktigt fina lägen trots ett spelövertag. I slutet av halvleken var det en straffsituation för Sverige där Kosovare Asllani petade bollen neråt i straffområdet och stängdes av Bambanani Mbane.

- Hon gör ju inte brytningen korrekt. Hon går ju in och bara stänger Asllani, säger C Mores expert Hanna Marklund.

- Absolut hade det kunnat vara straff, säger kommentatorn Daniel Kristiansson.

Olivia Schough var inte nöjd med den första halvleken.

- Inte så värst bra spel. Vi stressar i sista tredjedelen. Vi vill inte ha något tålamod, vilket vi behöver. Det känns som att vi mest slår den i djupet så ska det lösa sig.

20 minuter från slutet fick Olivia Schough ett jätteläge när hon jonglerade upp bollen och tryckte till. En jätteräddning såg dock till att hålla ställningen vid 0-0.

Sveriges startelva: Cajsa Andersson - Hanna Glas, Amanda Ilestedt, Magdalena Eriksson, Jonna Andersson - Julia Zigiotti Olme, Kosovare Asllani, Caroline Seger - Sofia Jakobsson, Stina Blackstenius, Olivia Schough.

Sydafrika: Andile Dlamini, Lebohang Ramalepe, Nothando Vilakazi, Bambanani Mbane, Noko Matlou, Linda Motlhalo,Koketso Tlailane, Refiloe Jane, Mamello Makhabane, Thembi Kgatlana, Rhoda Mulaudzi.

Matchen mellan Sverige och Sydafrika börjar klockan 18.00 och sänds på TV12, C More Fotboll och streamat på C More.