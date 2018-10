JUST NU: Svensson ersätter Ekdal - Peterson på läktaren

Efter förlust mot Turkiet hemma i Nations League-premiären väntar en viktig match för Sverige, borta mot Ryssland.

Albin Ekdal blev pappa tidigare i veckan och missar matchen. I stället startar Gustav Svensson bredvid Sebastian Larsson på centralt mittfält.

Annars blir det som väntat. Andreas Granqvist var inte med mot Turkiet men är nu tillbaka i försvaret och bildar mittlås med Victor Nilsson Lindelöf.

Isaac Kiese Thelin gjorde ett mål och en assist mot Turkiet och får nu nytt förtroende bredvid Marcus Berg.

Värt att notera är att Kristoffer Peterson som är med i Janne Anderssons landslagstrupp för första gången får sitta på läktaren.

Lagens startelvor:

Ryssland: Guilherme - Fernandes, Neustädter, Dzhikiya, Rausch - Zobnin, Gazinski - Ionov, Golovin, Tjerysjev - Dziuba.

Sverige: Olsen - Lustig, Granqvist, Nilsson Lindelöf, Augustinsson - Claesson, Svensson, Larsson, Forsberg - Berg, Kiese Thelin.

Se matchen i TV4, C More Fotboll och streamat på C More med start 21.45. Sändningen startar 21.00.