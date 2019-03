JUST NU: Sveriges elva bekräftad - så startar Blågult mot Rumänien

Lagens startelvor:

Sverige: Olsen - Lustig, Granqvist, Helander, Augustinsson - Claesson, Larsson, Olsson, Forsberg - Berg, Quaison.

Rumänien: Tatarusanu – Manea, Sapunaru, Grigore, Bancu – Marin, Baluta – Mitrita, Stanciu, Chipciu – Puscas.

Matchen ser du på TV4 och C More med sändningsstart 17:30. Du kan dessutom se samtliga matcher från hela EM-kvalet på C More