Juventus blunder: "Lycka till, Kulu"

På tisdagskvällen tar Sverige emot Grekland i ett viktigt möte i kvalet till VM 2022. Inför matchen passade Juventus på att skicka en uppmuntrande hälsning till Dejan Kulusevski.

Problemet? Landslagsanfallaren blev varnad mot Kosovo och är därmed avstängd mot Grekland - en detalj som den italienska storklubben hade missat.

"Kulusevski kommer skina i kväll när Sverige tar emot Grekland i deras VM-kval. Lycka till, Kulu", skrev Juventus på både sitt engelska och spanska Twitter-konto.

Robin Quaison ersätter avstängde Kulusevski och bildar därmed anfallspar med Alexander Isak mot Grekland.

Matchen sänds på TV4 och C More Fotboll och streamat på C More med studiostart 20.00, Avspark 20.45.