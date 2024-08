Källström öppnar upp om kaoset: "Tar det på fullaste allvar"

Redan i juni kunde Fotbollskanalen berätta att det finns ett missnöje med Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare Andrea Möllerberg och fotbollschefen Kim Källström, rörande hur de driver verksamheten på kansliet i Solna.

- Ledarskapet är oerhört ifrågasatt internt och om man ifrågasätter minsta grej blir det som om man är emot alla förändringar, sa en person med god insyn i fotbollsförbundet.

En annan källa uppgav:

- Det är oerhört många som mår dåligt och man har frusit ut en del av dem som man inte vill ha kvar.

I dagarna publicerade Offside en ny granskning i vilken det bland annat framkom att resultatet av SvFF:s senaste medarbetarundersökning visade rekordlåga nivåer, och nämnde Källström är en av flera chefer vars kompetens och erfarenhet ifrågasätts.

Nu uttalar sig Källström om läget.

- Det är väldigt tråkigt att flera medarbetare och före detta medarbetare mår dåligt eller har mått dåligt. Att de inte är nöjda med beslut som fattats. Vi tar det på fullaste allvar och ser över hur vi kan agera. Hela ledningsgruppen har så klart haft det här uppe och vi har diskuterat olika åtgärder, säger den tidigare landslagsspelaren.

- Vikten av att man mår bra och trivs på SvFF är primärt för oss som jobbar med det.

SvFF har genomgått en omorganisation efter Andrea Möllerbergs intåg.

- Vi vill utveckla svensk fotboll och då har vi känt att vissa saker behöver förändras. Att vi organiserar om oss är en del i det, att vi hittar andra personer med andra egenskaper, säger Källström.

Tidigare flicklandslagschefen Yvonne Ekroth är en av många som den senaste tiden öppet riktat kritik mot SvFF-ledningen och i Offsides granskning hävdar hon bland annat att hon nekades att ha med sig ett fackligt ombud i ett möte med Källström och HR-chefen Pia Åström när det skulle förhandlas om hennes avsked från förbundet.

Den uppgiften vill inte Källström kommentera.

- Jag kan inte gå in på specifika händelser i det här. Det är inte det vi gör som arbetsgivare, säger han.

- Men förändring görs och ibland känns det bra för folk, och ibland tyvärr inte. Då behöver vi fundera på vad vi kan göra annorlunda i framtiden. Men att vi är på en förändringsresa, det är klart. Vi ser fram emot hösten och i vår organisation nu finns det mycket spännande som kommer hända. Vi blickar framåt och vill driva svensk fotboll framåt. Vi vill nå framgångarna som vi tror att vi kan nå. I det arbetet måste vi också se till att våra medarbetare, kollegor och vänner mår bra.

Källström svarar också på kritiken som pekar på att han inte har någon tidigare erfarenhet av att leda så många människor som han gör nu, och att han därför inte är lämplig för jobbet.

- Det är tydligt att jag inte haft den här rollen som fotbollschef innan jag tillträdde. De har väl egentligen ingen annan heller haft i Sverige. Men det är tråkigt att folk känner så. Jag respekterar allas åsikter.

- Men varje dag jag går upp gör jag det bästa jag kan och tror på för att svensk fotboll ska må så bra som möjligt. Jag känner mig trygg i det jag gör, resan vi startat och vart vi är på väg. Men jag har också respekt för att folk har åsikter om det. Det får jag acceptera.

Källström förklarar att han förstår åtminstone delar av kritiken och missnöjet som kommit fram.

- Jag är inte perfekt. Det förstår jag också. Däremot har jag ett stort engagemang för svensk fotboll och jag känner att vi är på en väldigt spännande resa med många otroligt kompetenta medarbetare.

Har din roll varit svårare än vad du trodde när du klev på?

- Det är ju en ny roll så det var lite svårt att veta exakt hur den skulle formas. Det är också speciellt att komma in i ett läge där det var ett stort tryck på att vi skulle göra förändringar. Det fanns exempelvis en diskussion om att saker behövde förändras via Fotbollskanalen (podcasten Blågul Framtid) och Olof Lundh samt Erik Edman. Det är alltid lite speciellt att komma in i de tiderna.

- Så både ja och nej. Men jag går upp varje morgon med ett otroligt engagemang för att hjälpa svensk fotboll framåt.

Källström är öppen för att det kan vara så att SvFF-ledningen hade kunnat agera annorlunda i olika situationer.

- Vi tar till oss av kritiken och ska genomföra åtgärder för att alla våra medarbetare ska känna sig uppskattade.

Hur trygg är du i att ni är på rätt väg?

- Mycket. Jag ser varje dag hur vi arbetar och vad som komma skall. Jag ser otroligt många duktiga spelare på pojk- och flicksidan. Jag känner mig otroligt trygg med det arbete som Peter Wettergren och Caroline Sjöblom gör som våra tekniska direktörer. Vi håller på att bygga en väg framåt för våra ungomslandslag. Det tror vi är en otroligt viktig del i att fortsätta utveckla vår fotboll.

- På utbildningssidan försöker vi digitalisera oss. Nyckeln till att vi har så många bra spelare som möjligt är att vi har så många bra och utbildade tränare som möjligt. Där kommer vi komma med en ny digital plattform som vi tror är otroligt viktig. Den kommer göra att vi når ut till en ännu fler tränare.

Situationen rörande det faktum att det finns anställda som varken har förtroende för sin närmaste chef eller HR-avdelningen, vad gör ni åt den?

- Det är så klart en fråga för hela SvFF och ledningsgruppen. Men det är den typen av åtgärder som vi ständigt behöver se över, så att alla känner sig trygga, svarar Källström.

Förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson är fåordig om läget internt på SvFF.

- Vi blir informerade. Men när jag är på kansliet, den här veckan och tidigare, är folk väldigt vänliga. Det är en väldigt bra miljö runt mig. Sen är Kim den i det här rummet som är den rätte att fråga om det i övrigt, säger Dahl Tomasson.