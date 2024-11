Känslosamt samtal med Smith för JDT: "Han var förkrossad"

Fyra gånger har Jon Dahl Tomasson velat ta ut St Paulis svenske mittback Eric Smith i landslagstruppen, för att ge honom sin blågula A-debut.

Men av olika skäl har Smith behövt lämna återbud - varje gång. Till den här samlingen har Smith skadat sig igen.

Dahl Tomasson suckar när han tar upp ämnet.

- Eric Smith igen… när vi pratade i går så var han förkrossad. På nytt. Jag är väldigt ledsen för hans skull. Men det är livet. Vi kan inte göra något åt det, säger förbundskaptenen.

Men 27-åringen lär få fler chanser av dansken. Åtminstone hintar förbundskaptenen om det.

- Han har tålamod, jag har tålamod.

När Smith ringde Dahl Tomasson för att berätta att han behöver lämna återbud på nytt blev samtalet mellan de två känslosamt.

- Han visste knappt vad han skulle säga. Han var nästan lite känslosam, och det blev jag också. För det är en spelare som vill vara en del av oss och som behöver lämna återbud en fjärde gång.

Glädjande på mittbackssidan är dock att lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf är redo för mer speltid den här samlingen jämfört med senast.

- Nu har han fått mycket speltid de senaste veckorna. Det är fantastiskt för laget, säger Dahl Tomasson.

Sverige har dock drabbats av flera backsmällar inför Nations League-matcherna mot Slovakien och Azerbajdzjan. Utöver Smith har Emil Krafth och Ludwig Augustinsson tvingats meddela att de inte är tillgängliga. Dessutom är Alex Douglas avstängd i första matchen samtidigt som han fortsatt har fysiska besvär, vilket gör att han inte är en del av truppen.

Under måndagen kallade Jon Dahl Tomasson in Malmö FF:s 19-årige mittback Nils Zätterström i truppen. Även Samuel Dahl och Emil Holm har ringts in.