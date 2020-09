Karl-Erik Nilsson känslosam efter Lars-Åke Lagrells bortgång: ”Ett väldigt tungt besked"

Svensk fotboll har sagt. Under måndagen kom Svenska Fotbollförbundet med det tragiska beskedet om att Lars-Åke Lagrell, tidigare ordförande i SvFF, har gått bort efter en tids sjukdom.

Karl-Erik Nilsson, som efterträdde Lagrell som förbundets ordförande, känner stor sorg över Lagrells bortgång.

- Otroligt tungt att få det beskedet. Lars-Åke har betytt otroligt mycket för svensk fotboll och vi har jobbat tillsammans under väldigt väldigt många år där jag fick förmån att efterträda honom så det är ett väldigt tungt besked. Våra främsta tankar går till nära och kära, men framför allt till hustrun och barnen.

- Vi hade en väldigt fin middag tillsammans med Lars-Åke och hustrun och med delar av förbundsstyrelsen tidigt av detta året, i samband med hans 80-årsdag. En fantastisk fin och trevlig kväll i Jönköping. Det känns väldig fint att vi fick ha den kvällen tillsammans. Det var många gamla gemensamma minnen och en väldigt trevlig kväll.

Under trettio år var Lagrell med och tog den svenska fotboll framåt, först under elva år som generalsekreterare och sedan under 20 år som ordförande. En ovärderlig insats, menar Karl-Erik Nilsson.

- Otroligt viktig. Han var en koppling till styrelsen över 30 år och 21 år som förbundsordförande i en tid där det var tufft för svensk fotboll. Han var med om en markabel vändning och har lagt har ner mycket tid för att vända och få skutan för svensk fotboll och Svenska Fotbollförbundet på rätt köl. Det är klart att vi är väldigt många som har stor anledning att rikta stor tacksamhet till den ledargärning han gjorde under en oerhört lång följd av år.

Vad är ditt bästa minne av Lars-Åke?

- Jag har ett eget personligt gott minne när jag dömde min allra sista match som internationell domare och då var Lars-Åke matchdelegat. Efter matchen knackade han på och hälsade från Uefa och Lennart Johansson där han överlämnade en present och tackade för en lång och god gärning som fotbollsdomare. Sedan lämnade han och tio sekunder senare knackade han på igen och presenterade sig som Åke-Lars Lagrell, ordförande för Svenska Fotbollförbundet, och överlämnade en present från förbundet också. Det fanns alltid en spjuver i Lars-Åke Lagrell där han hade nära till skratt och ett fantastiskt engagemang.

Hur kommer ni hedra honom?

- Vi har precis nåtts av beskedet och detta är något vi behöver diskutera med familjen men det är alldeles givet att vi på ett eller annat sätt ska göra det. Men vi vill gärna föra det i en nära dialog med familjen och hitta rätt i den delen.

Lars-Åke Lagrell blev 80 år gammal.

I spelaren ovan visas när Lagrell prisades på Fotbollsgalan 2013.