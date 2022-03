Karlström: "Det är tyvärr sådant som händer"

Sverige förlorade under tisdagen mot Polen i playoff-finalen och får därmed inte delta i världsmästerskapet i Qatar senare i år. Jesper Karlström, som fick chansen från start, drog på sig en straff i början av andra halvlek, som Robert Lewandowski utnyttjade till 1-0 och lite senare satte Piotr Zielinski 2-0, vilket blev slutresultatet i matchen.

Nu berättar Karlström om hur han upplevde situationen som föranledde straffen.

- Bollen kom in vid straffpunkten och jag sprang mot bollen. Sedan tror jag att han (Grzegorz Krychowiak) kom in lite framför mig. Jag uppfattade det lite sent, så vi krokade väl i varandra där och båda ramlade, säger han till C More.

Kände du att du gick in för hårt?

- Min första känsla var att vi båda krokade ihop och ramlade, men det var kanske straff. Det är tyvärr sådant som händer och det är en del av fotbollen. Det är jävligt tråkigt, men man får försöka ta sig igenom det, säger han.

Har Janne hunnit säga något till dig?

- Han gav mig bara en klapp, men det finns inte så mycket att säga. Det är en del av fotbollen och om man inte vill ha den här pressen, inte kan stå ut med sådana här grejer och ta sig vidare från det - då kan man göra något annat. Jag tycker det är skitkul att spela fotboll och sådana här matcher. Det är tyvärr sådant som händer, men det är bara att försöka gnugga vidare och komma igen helt enkelt.

26-åringen är såklart besviken, men vill samtidigt blicka framåt. I dagsläget har han inga tankar på om han kommer få fortsatt förtroende under kommande landslagssamlingar.

- Jag har ingen aning. Jag ska försöka smälta det här nu. Det kommer bli väldigt tufft, men jag har match på fredag med mitt klubblag. Jag tänker inte på nästa samling nu eller något sådant. Nu ska jag bara försöka ta mig vidare från det här.

Karlström, som till vardags tillhör Lech Poznan, har tre svenska A-landskamper på cv:t.

Lottningen av fotbolls-VM i Qatar sänds den 1 april klockan 17.00 på TV12, TV4 Play, C More och Fotbollskanalen.