Klart: Datum satta för Kindbergs rättegång i hovrätten

Östersunds FK:s tidigare ordförande Daniel Kindberg blev i november i fjol dömd till tre års fängelse, av Ångermanlands tingsrätt, för brotten trolöshet mot huvudman, grov trolöshet mot huvudman, medhjälp till trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott. Därefter överklagade han dock domen till hovrätten.

Nu står det klart när rättegången i hovrätten ska äga rum. ÖP rapporterar att rättegången startar den 13 april 2021 och att den sedan pågår varje vecka fram till den 21 maj nästa år, om alla reservdagar utnyttjas, då åklagaren Niklas Jeppsson bett om att det ska vara max tre rättegångsdagar varje vecka.

Enligt tingsrätten ligger den tidigare ÖFK-ordföranden, ihop med "Sollefteåbon" och "Peabmannen", bakom en brottslig transaktionskedja mellan olika företag under åren 2013 till 2017. De dömdes för att med hjälp av bluffakturor ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigare var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag.

Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK, via sponsring, och Driftaren AB (ägs av ÖFK), via maskin- och personalhyra. Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av transaktionskedjan. De tre männen som dömts menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna.