Klart: De dömer Sveriges möte med Thailand

Efter segern i den inledande gruppspelsmatchen mot Chile ställs Sverige på söndag mot Thailand i den andra gruppspelsmatchen, ett Thailand som föll med hela 0-13 mot USA i den inledande matchen.

Nu står det klart att Salima Mukansanga från Rwanda dömer matchen, tillsammans med linjedomare Bernadettar Kwimbira från Malawi och Lid Rakotozafinoro från Madagaskar.

Fjärdedomare är Katalin Kulcsar från Ungern och VAR-domare är Felix Zwayer från Tyskland.

Sveriges möte med Thailand spelas på söndagen med avspark klockan 15 och kan ses i TV4, på C More Fotboll och streamas på cmore.se.

FIFA Women‘s World Cup - Match officials appointed for the game #SWETHA(Group F), 16 June 2019, Nice



Ref: Salima MUKANSANGA 🇷🇼

ARef 1: Bernadettar KWIMBIRA 🇲🇼

ARef 2: Lid. RAKOTOZAFINORO 🇲🇬

4th. Off: Katalin KULCSAR 🇭🇺

VAR: Felix ZWAYER 🇩🇪@FIFAWWC pic.twitter.com/0NbjChOm4t