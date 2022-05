Klart: EM-finalen 2024 spelas på Olympiastadion

EM 2024 går av stapeln i Tyskland. Nu har Uefa lagt matchschemat, det vill sägs spelplatser för mästerskapet.

Premiärmatchen kommer spelas på Fussball Arena i München och finalen kommer utspela sig på Olympiastadion i Berlin, där Sverige har visat upp stora prestationer. 2012 hämtade landslaget upp 4-0 mot Tyskland till 4-4 just på den arenan. Det var också där Fredrik Ljungberg nickade in ett sent segermål mot Paraguay under VM 2006.

Vad gäller gruppspelet har det för första gången schemalagts med hållbarhet som ett kriterium. Därför har arenorna delats upp i tre kluster eller områden, norra/nordöstra (Berlin, Hamburg, Leipzig), västra (Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Cologne) och södra (Frankfurt, Mücnhen, Stuttgart).

Varje grupp kommer spela matcher i två utav dessa områden vilket enligt Uefa kommer minska resandet för både spelare och supportrar. Det ska också göra det enklare att resa mellan matcherna på andra sätt än flyg.