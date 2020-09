Klart: Eriksson blir tillförordnad U21-förbundskapten

Roland Nilsson lämnade nyligen sitt uppdrag som förbundskapten för det svenska U21-landslaget för att i stället ta över som ny huvudtränare i IFK Göteborg.

Nu meddelar Svenska Fotbollförbundet att Claes Eriksson, som till vardags är landslagschef för U21/pojk, kliver in som tillförordnad förbundskapten för U21-landslaget under den kommande samlingen i oktober. Peter Wennberg står samtidigt vid Erikssons sida, då han under förra månaden blev klar som ny assisterande tränare i U21-landslaget.

- Vi känner oss mycket trygga i den här kortsiktiga lösningen med Claes (Eriksson) samtidigt som den långsiktiga rekryteringsprocessen kan fortgå enligt plan. Om den nya förbundskaptenen tillsätts redan i november till de två sista kvalmatcherna eller till nästa U21-kull som inleder sitt EM-kval nästa år får vi se, säger SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand i en kommentar på förbundets hemsida.

Eriksson själv:

- Jag känner många av spelarna sedan tidigare då jag har jobbat med flera av dem och har även varit med och rest en del med U21-landslaget under det här kvalet. Det blir ingen dramatisk förändring för varken spelare eller ledare. Det är viktig att alla spelare får möjlighet att fortsätta det arbete som genomfördes från den senaste samlingen och matchen mot Italien och slutföra kvalet på bästa sätt. Speciellt nu när det har varit en del ändringar i ledarstaben där både Peter Wennberg och målvaktstränaren Linus Eriksson har kommit in och bidragit med sina kunskaper direkt.

Sverige är just nu placerat på fjärdeplats i sin U21-EM-kvalgrupp.