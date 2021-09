Klart: Här är Peter Gerhardssons VM-kvaltrupp

När truppen presenterades hade Peter Gerhardsson tagit ut samma 22 spelare som representerade Sverige i sommarens OS-turnering. Tre spelare tillkommer nu till VM-kvalet i form av Nilla Fischer, Filippa Curmark och Elin Rubensson. Den sistnämnda återvänder till Blågult efter sin graviditet och gör därmed sin första landslagssamling sedan hösten 2019.

- Det är en välkänd trupp till VM-kvalstarten som är uttagen för att prestera så bra vi bara kan i de här två matcherna som väntar. Under OS så gjorde alla spelarna totalt sett bra prestationer under både träning och match så det är klart det spelar in i att alla åter får chansen i den här första truppen efter sommaren, säger Gerhardsson till förbundets hemsida.

Det europeiska VM-kvalet inleds om knappt två veckor. För Sveriges del väntar Slovakien på bortaplan i första kvalmatchen den 17 september, fyra dagar senare tar landslaget emot Georgien på Gamla Ullevi.

Övriga lag i Sveriges grupp är Finland och Irland.