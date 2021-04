Klart: Här är Sveriges VM-kvalgrupp

Sverige är sedan tidigare klart för spel i sommarens OS i Japan, precis som i nästa års EM i England. Samtidigt inleds även kvalet till VM i Australien och Nya Zeeland 2023 i höst.

Under fredagen lottades kvalgrupperna till mästerskapet, där Sverige blev lottat i samma grupp som Finland, Irland, Slovakien och Georgien.

När Fotbollskanalen når landslagsanfallaren Pauline Hammarlund kort efteråt låter hennes spontana reaktion så här:

- En spännande grupp. Det är länder jag inte mött jättemycket och det är alltid kul med nya utmaningar, säger hon.

Grannlandet Finland blir extra intressant att möta, enligt Hammarlund.

- De har gått bra nu senaste året och har många spelare i damallsvenskan, många duktiga spelare. Det ska bli spännande, säger Häcken-anfallaren, som samtidigt medger att Sverige är gruppfavoriter.

- Det ska vi vara med all rätt, men det blir inga lätta matcher.

Hur mycket skulle det betyda för dig att spela ett VM?

- Det hade varit väldigt häftigt. Jag har varit med på EM och OS tidigare, men inte VM.

Landslagsbacken Hanna Glas om motståndet:

- Sett till vilken kvalitet vi har ska vi kunna vinna gruppen. Finland är det tuffaste motståndet, skulle jag säga. Det ska bli kul att möta dem - alltid kul med lite derbykänsla.

De nio gruppsegrarna går direkt till VM 2023 i Australien/Nya Zeeland.

De andraplacerade lagen i de nio grupperna går till UEFA:s play-off i oktober 2022.

Se alla kvalgrupperna i tweeten nedan.

🏆 The European qualifying group stage draw for the 2023 #FIFAWWC has been made ✔️



🤔 Which group is the toughest?