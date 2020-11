Klart: Isak och Quaison från start mot Danmark - här är Sveriges elva

Det är nu klart hur Sverige kommer ställa upp mot Danmark under onsdagen. Assisterande förbundskaptenen Peter Wettergren, som leder laget i Janne Anderssons frånvaro, presenterade startelvan på en presskonferens under tisdagen.

Både Alexander Isak och Robin Quaison startar som forwards. Därmed får Jordan Larsson inte chansen från start igen när det vankas träningsmatch. Han spelade mot Ryssland senaste samlingen.

Vidare går Midtjylland-debutanten Jens Cajuste rakt in i laget. Han spelar bredvid Gustav Svensson, som är lagkapten, på centralt mittfält.

Landskampen i Köpenhamn är en träningsmatch. Sverige spelar ytterligare två matcher den här samlingen, mot Kroatien och Frankrike i Nations League. De drabbningarna spelas på lördag respektive tisdag.

Hur Danmark kommer matcha sitt lag? Oklart. Minst 16 danska spelare missar matchen, på grund av karantänsregler och corona-smitta i truppen.

Sveriges startelva: Kristoffer Nordfeldt - Mattias Johansson, Carl Starfelt, Marcus Danielson, Martin Olsson - Mattias Svanberg, Gustav Svensson, Jens Cajuste, Oscar Hiljemark - Alexander Isak, Robin Quaison

Danmark-Sverige sänds på TV12, C More Fotboll och cmore.se. Sändningen startar klockan 19.00 under onsdagen.