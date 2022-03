Klart: Oliver dömer Sveriges match mot Tjeckien

På torsdag avgörs om Sveriges drömmar om Qatar-VM kan fortsätta - eller om de lämnas över till Tjeckien. När lagen möts på Friends Arena är det den erfarne engelske domaren Michael Oliver som håller i visselpipan.

Oliver gjorde debut i Premier League 2010, endast 24 år gammal - som den yngste någonsin att döma en PL-match. Han blev då tilldelad en match mellan Fullham och Portsmouth.

Sedan dess har han fortsatt döma i Premier League - och har också dömt Champions League-kvartsfinal. 2018 stod Juventus och Real Madrid inför sitt returmöte, då Juventus gick in i matchen med 3-0 i baken. Italienarna lyckades vända matchen och var nära på att ta den till förlängning, men Real fick en straff i sista minuterna.

Något Juventus målvakt, Gianluigi Buffon, inte kunde acceptera. Efter stora protester mot domaren fick målvakten syna det röda kortet - och Juventus fick gå som förlorare ur kvartsfinalen efter att Cristiano Ronaldo satt straffen i mål.

"He must be a beast. He can't be human. He should be in the stands eating crisps, drinking Coca Cola."



Gianluigi Buffon slams referee Michael Oliver in his passionate post-match interview with @DesKellyBTS after his red card against Real Madrid.



Absolute 🔥 pic.twitter.com/hC9Il8fXj1