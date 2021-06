Klart: Sebastian Larsson startar - och är kapten - igen

Ändrar Janne Andersson om i startelvan till sista gruppspelsmatchen i EM, mot Polen? Oklart. Nu är åtminstone en spelare som får chansen från start avslöjad.

Det står nämligen klart att Sebastian Larsson är kapten mot Polen. Igen. Han har lett laget i de två tidigare gruppspelsmatcherna och får förnyat förtroende.

Om veteranen ska spela till höger på mittfältet eller centralt är i dagsläget oklart.

Sverige vinner Grupp E om det blir seger mot Polen. Man kan även bli gruppsegrare vid kryss, men då måste Spanien och Slovakien kryssa. Blir det förlust talar mycket för att Blågult går vidare till åttondelsfinal som trea.

Sverige-Polen sänds i TV4 och på C More med start 18:00 under onsdagen. Studion startar 16.30 och du kan se den här.