Klart: Seger missar ny VM-kvalmatch för Sverige

Caroline Seger har den senaste tiden haft problem med en vadskada, och spelade inte i torsdagens VM-kvalseger mot Kroatien. Nu bekräftar förbundet att Seger missar även mötet med Ukraina i Lviv på tisdag.

- Rehabiliteringen under veckan har gått bra och Caroline har tagit steg framåt. Men tiden fram till tisdag ger oss inte den säkerhetsmarginal som krävs för att hon ska bli hundraprocentigt matchklar och kunna prestera på bästa nivå, säger landslagsläkaren Houman Ebrahimi till svenskfotboll.se.

Seger är med landslaget på samlingen, men kommer alltså återvända till klubblaget Rosengård utan att spela någon match.

- Vi hade ju hoppats på att ha Caroline tillgänglig mot Ukraina. Men utifrån gårdagens träning, samtal under lördagen och bakgrunden att hon inte tränat för fullt under veckan har beslutet tagits under förmiddagen. Det medicinska utlåtandet är att hon inte är spelbar på tisdag, säger förbundskapten Peter Gerhardsson till svenskfotbolll.se, och fortsätter:

- Naturligtvis skulle jag vilja haft med Caroline i laget, men vi ersatte henne på ett bra sätt mot Kroatien och nu får vi hitta ett bra sätt att ersätta henne även mot Ukraina.