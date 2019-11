Klart: Svenska landslagströjan släppt för EM 2020

Svenska landslaget är ännu inte klart för EM 2020, men har en god möjlighet att ta sig dit via EM-kvalet. Härnäst väntar Rumänien på fredag på bortaplan och Färöarna på måndag på hemmaplan i kvalspelet. Vid minst kryss mot Rumänien och seger mot Färöarna är Janne Anderssons landslag med all säkerhet klart för mästerskapet. Om det inte blir kvalificering till EM via kvalspelet väntar play off-spel i Nations League.

Nu meddelar Svenska Fotbollförbundet att EM-tröjan för mästerskapet är släppt, vilken går att se på bilden ovan och bilderna nedan i artikeln.

Se svenska mästerskapströjan på bilderna nedan.