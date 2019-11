Klassiskt lag degraderat till division 2: "Jävligt tungt - men kommer en morgondag"

Åtvidabergs FF ramlade under lördagen ur division 1. Henrik "Fimpen" Gustavsson försöker se ljust på framtiden. - Det är jävligt tungt just nu, men det kommer en morgondag, säger klubbikonen och tränaren till P4 Östergötland.

Åtvidabergs FF var under 1970-talet framgångsrikt med två SM-guld 1972 och 1973, samt två cuptitlar 1970 och 1971, men var också för inte särskilt många år sedan ett stabilt allsvenskt lag. ÅFF var bland annat i cupfinal 2005, gjorde comeback i allsvenskan för första gången 2010 sedan 1982 och tillhörde därefter allsvenskan mellan 2012 och 2016, då laget under 2010 ramlade ner till superettan igen och spelade i den serien under 2011.

ÅFF:s ras har sedan dess fortsatt med nedflyttning till division 1 2017 och efter 2-2 under lördagen mot Lunds BK blev det även nedflyttning till division 2. Åtvidaberg slutade i år på 14:e-plats, tredje sist, i serien.

- Det är en jobbig känsla, helt klart. Vi hade möjligheten och lyckades tyvärr inte ta den. Vi fick den hjälpen vi behövde av Utsikten, men målen vi behövde ramlade inte in och därmed får vi lämna division 1, säger klubbikonen och tränaren Henrik "Fimpen" Gustavsson till P4 Östergötland.

- Det handlar om 30 omgångar och vi har tagit för lite poäng på de här 30 omgångarna. Det är ren fakta, tabellen ljuger inte. Man får se över 30 omgångar. Det finns inte en enskild match som gör det fel. Vi har inte kommit upp i tillräcklig poäng för att spela kvar och så enkel är verkligheten, fortsätter han.

Gustavsson är - trots att det just nu är tungt - positivt inställd till framtiden.

- Jag har varit med om att det går både upp och ner förut också. Det var ingen som trodde på Åtvidaberg när vi började trampa upp, spelade cupfinal 05/06 och Uefa-cupen. Vi tog oss till allsvenskan 2010. Det är tungt som fasiken just nu, men jag är övertygad om att jag kommer att sitta på läktaren i Åtvidaberg och se minst superettan-fotboll inom en treårsperiod. Det är jag övertygad om. Möjligheterna finns absolut här nere med det som finns i väggarna. Det är en härlig klubb och en fantastisk träningsmiljö att vara i. Jag är inte orolig, även om det är jävligt tungt just nu, men det kommer en morgondag.