Kosovo inte säkert på att Sverige är sämre utan Zlatan - hyllar Isak och Kulusevski: "Stor utmaning att stoppa"

När Sverige mötte Kosovo på bortaplan i mars så var Zlatan Ibrahimovic med och det var tack vare honom som det blev seger med 3-0.



Först klackade han fram bollen till Ludwig Augustinsson som enkelt placerade in 1–0 i ett halvt öppet mål. Sedan spelade han fram Alexander Isak som vände bort två Kosovo-backar och tryckte in 2–0.



Men när lagen möts på lördagen så är inte Ibrahimovic med. Fast förbundskapten Bernard Challandes tror inte att Sverige blir sämre utan anfallsstjärnan.



- Jag kan inte säga om Sverige är bättre eller sämre utan Zlatan. Det blir en skillnad med honom. Han var med senast. Han var bra och viktig då. Han kan behålla bollen och sedan sätta upp bra passningar för lagkamraterna. Men med en annan spelare som kommer in nu så kan de spela ett annat spel, och det är fortfarande ett starkt lag.



ANNONS

Med Zlatan Ibrahimovic skadad så har Alexander Isak och Dejan Kulusevski bildat anfallspar. Och det är just den duon som Bernard Challandes varnar för.

- Vi vet att det kommer bli tufft. Vi vet om deras kvaliteter. Det är ett lag som har bra organisation. Man kan också spela fysiskt. Och sedan har man också väldigt bra spelare, speciellt anfallarna som är väldigt bra och som blir en stor utmaning för oss att stoppa, säger han.

- Isak, Kulusevski och även Forsberg har många bra kvaliteter. Tidigare körde Sverige 4-4-2 med ett väldigt organiserat lag, nu är det med mer individuell kvalitet. Sverige var bra i VM och även i EM. Vi möter ett intressant och starkt lag.