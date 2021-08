Krafth ny etta i Blågult: "Ingen vågad gissning"

På grund av att Emil Krafth ska bli pappa i närtid valde Sveriges förbundskapten Janne Andersson att kalla in Daniel Sundgren i truppen till VM-kvalsamlingen som nu är igång. Men förhoppningen är att Newcastle-backen ska kunna spela båda de kommande VM-kvalmatcherna.

- De ska ju ha barn efter samlingen, som det är planerat. Men jag har inte hört något annat än att han ansluter i dag och så får vi ta det dag för dag. Vi hoppas att han ska kunna genomföra samlingen, säger Janne Andersson.

Blågult möter Spanien i VM-kvalet på torsdag, Uzbekistan i en träningslandskamp på söndag och Grekland i VM-kvalet i nästa vecka.

Och tanken är alltså att Krafth ska bli ny etta i landslaget när veteranen Mikael Lustig nu tackat för sig.

- Det är ganska jämnt på många positioner men "Micke" Lustig har ju väldigt tydligt varit förstavalet som högerback. Sen har Emil Krafth varit vikarie i ett antal matcher och varit det med den äran. Han har gjort det bra. Därefter finns det ett antal spelare som det är jämnt mellan.

- Jag ser en fördel att få träffa Daniel och lära känna honom lite, och så hoppas jag att vi inte hamnar i ett läge där han måste in och spela. Utan att han kan komma in och växa in i det under de här tio dagarna, och lära sig hur vi vill ha det.

Emil blir ny etta på högerbacksplatsen?

- Jag tar ju inte ut ett lag nu men det är ingen vågad gissning. Emil har ju varit med under alla våra fem år och när han har varit frisk så har han varit tvåa, och så har han spelat de gångerna som "Micke" inte kunnat spela. Han står först i kön. Sen får ju han så klart göra det bra för att få spela vidare

Utöver Krafth och Sundgren finns ytterligare en högerback i truppen; Mattias Johansson.