Kroatien gör fyra förändringar - så ser laget ut att starta mot Sverige

Vice världsmästaren Kroatien har fått en blytung inledning på Nations League. Först blev det 1-4 mot Portugal och sedan 2-4 mot Frankrike och nu måste laget ta tre poäng för att hänga på toppduon. Då väljer förbundskapten Zlatko Dalic att göra fyra förändringar, enligt Sportske Novosti.

Från 2-4-förlusten mot Frankrike ser det ut att bli följande förändringar:

Ut med mittbacken Duje Caleta-Car - in med Domagoj Vida.

Ut med centrala mittfältaren Mateo Covacic - in med Luka Modric.

Ut med forwarden Andrej Kramaric - in med Bruno Petkovic.

Ut med yttern Ante Rebic - in med Josip Brekalo.

Vissa förändringar vill Kroatien göra, men inte alla. Anfallaren Andrej Kramaric som har fått en lysande start i Bundesliga och gjort sex mål på tre matcher är skadad och ser därför ut att missa matchen. Om han gör det så blir alltså Dinamo Zagrebs Bruno Petkovic ersättaren, enligt Sportske Novosti.

Så här ser Kroatien ut att starta mot Sverige:

Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb) - Filip Uremovic (Rubin Kazan), Dejan Lovren (Zenit), Domagoj Vida (Besiktas), Dario Melnjak (Rizespor) - Marcelo Brozovic (Inter), Luka Modric (Real Madrid), Nikola Vlasic (CSKA Moskva) - Josip Brekalo (Wolfsburg), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Ivan Perisic (Inter).