Kulusevski om firandet: "Vi ska kanske gå ut och ha en bra middag"

Sverige slog under lördagskvällen Slovakien med 2-1 och säkrade därmed gruppseger i Nations Leagues C-division.

Stjärnspelaren Dejan Kulusevski känner att det var en välförtjänt seger.

- Det betyder jättemycket. Det var otroligt skönt att vinna och ha det här avklarat. Vi var ett mycket bättre lag, säger han och fortsätter:

- De gjorde ett mål och sedan fick de matchen dit de ville, då det tog lång tid varje gång målvakten hade bollen, frisparkar, de lade sig ner, fick kramp några gånger och skador. Det gick sakta, men i andra halvlek kunde de inte fortsätta så. Då höjde vi nivån och till slut fick vi in ett 2-1-mål. Vi ville få in ett mål till, men vi fick inte det. Vi släppte samtidigt inte in något mål och vann matchen.

Sverige har mer att spela för, då den bästa gruppsegraren i C-divisionen väntas få en playoff-plats i VM-kvalet. Kulusevski menar att tisdagens match mot Azerbajdzjan därmed är viktig.

- Det är jätteviktigt. Det är en playoff-match som står på spel och en chans att bli bättre och spela in det här laget. Man ska ta vara på chansen, så det är en viktig match.

Hur ska ni fira gruppsegern?

- Vi ska ha kul, gå ut kanske och ha en bra middag. Vi ska fira den här vinsten som ändå är stor.

Kulusevski lider vidare med Victor Nilsson Lindelöf, som skadade sig.

- Det är det värsta som finns för en spelare att bli skadad när man precis har varit skadad. Jag tycker väldigt synd om honom, då han är en fantastisk kille. Han får krya på sig. Han har uppenbarligen sträckt sig och då blir man borta ett tag.

Sverige ställs på tisdag mot Azerbajdzjan i sista gruppspelsomgången i Nations League.