Kulusevskis lösning på övertramp i sociala medier: Bank-id

BÅSTAD. Svenska landslagsstjärnor anser att klimatet på sociala medier är för hårt.

Nu vill Dejan Kulusevski se en lösning.

- Det som är ganska logiskt för att man inte ska kunna skapa fejk-konton är att man har sitt bank-id när man öppnar ett konto, säger han.

Dejan Kulusevski och Alexander Isak har imponerat i sina klubblag och bland annat vunnit cupen i Italien och Spanien. Kulusevski svarade för sju mål och åtta assist under sin första säsong i Juventus och Isak gjorde, under sitt andra år i Real Sociedad, 17 ligamål.



Men trots stjärnornas succé så vittnar nu båda om ett för hårt klimat på sociala medier.



- Det ska alltid finnas respekt i allt vad man gör och ibland så finns inte den där utan det pratas om oss fotbollsspelare som om vi vore robotar eller något sådant. Det har gått lite över gränsen med sociala medier. Det kommer säkert att bli bättre och det kommer säkert att komma några lösningar, säger Kulusevski till Fotbollskanalen.



Kan man ibland använda det, att folk ifrågasätter en, som ett bränsle?

- Så är det absolut. Oftast är det den bästa bränslen du kan få när du hör att det är många som har åsikter om dig. Men ibland vill du känna dig som en människa och inte hela tiden höra alla prata och diskutera om dig.



Upplever du att du har varit mycket ifrågasatt under den här säsongen?

- Det är alla spelare, speciellt när man är i en klubb som Juventus. Då kommer det att bli så. Jag har gjort sju mål och åtta assist och jag är väldigt stolt över det som jag har gjort. Sedan kanske vissa förväntade sig mer, men det är en bra första säsong i Juventus.



Är det svårt att låta bli att titta vad folk tycker och tänker på sociala medier?

- Det beror på. Ibland vill du helt stänga av och du vet att om du går in på Instagram så kommer det att vara mycket om dig, då vill du nog slippa det. Sedan är det klart att ibland blir du frustrerad och du vill kolla vad folk tycker om en, det är normalt, jag tror att det är samma sak för dig. Så är det. Ibland tittar man och ibland tittar man inte.



Alexander Isak håller med Kulusevski:



- Man kan ju egentligen välja hur man vill göra, om man vill titta men inte ta åt sig, eller om man inte vill titta. Men det ska ju inte behöva vara så på sina egna sociala medier, och det är mycket som styr, bland annat betting och sådant. Det är tråkigt, men vi får se om det går att hitta lösningar. Men det är absolut ett stort problem, säger Isak.



När Kulusevski får en fråga om vad man kan göra åt problemet svarar han:



- Det som är ganska logiskt för att man inte ska kunna skapa fejk-konton är att man har sitt bank-id när man öppnar ett konto.