Kulusevskis varning: "Grekland blir svårare än Spanien"

Full pott efter tre omgångar och seger med toppnationen Spanien hemma på Friends Arena i torsdags. Då varnar svenske forwardsstjärnan Dejan Kulusevski för utmaningen som väntar Blågult i Aten under onsdagen. Grekland, som bara tagit tre poäng på sina tre inledande kvalmatcher, står för motståndet.

Redan tätt inpå slutsignalen mot Spanien var Juventus-spelaren tydlig med sina tankar.

- Matchen mot Grekland blir ännu svårare. Vinner vi inte mot Grekland gjorde den här vinsten ingenting, sa Kulusevski efter triumfen.

- När du precis vunnit mot ett lag som Spanien är du så glad att matchen efter kommer vara svårare, oavsett motstånd. Och nu möter vi Grekland bortaplan. Vi måste få med oss ett resultat. Helst vinna, kanske kryssa.

När Kulusevski mötte media i måndags upprepade han sig kring respekten för uppgiften man nu får på sitt bord.

- Det är alltid svårt att spela borta och speciellt mot länder som Grekland. Den här matchen blir svår, svårare än den som var mot Spanien. Då var det hemmaplan och alla var väldigt taggad, sa 21-åringen.

- Nu är det väldigt viktigt att vi tar med oss ett bra resultat. Jag förbereder mig för en välidigt svår match.

Trots att han höjer ett varningens finger tror inte Kulusevski att Blågult kommer "sväva i väg" efter segern mot Spanien.

- Det finns alltid en risk, men jag tror vi är bra på det här. Vi är väldigt ödmjuka och vet att vi måste jobba hårdare.

Sveriges assisterande förbundskapten Peter Wettergren:

- Nu är det fullt fokus på Grekland. Det är det som är professionalism, att kunna ställa om oavsett om man vunnit eller förlorat. Vi måste vara på hugget. Gör vi saker som inte är tillräckligt bra kan vi förlora matchen, oavsett vilka vi möter. Vi vill fortsätta på det här tåget så vi kommer göra allt i vår makt för att vinna.

Målvakten Robin Olsen menar också att Blågult behöver lägga Spanien-segern bakom sig.

- Vi har fått mycket hyllningar efter Spanien-matchen och vi är stolta över den, men det är viktigt att vi lägger den bakom oss. Vi har skaffat oss ett bra läge i gruppen men att spela mot Grekland borta är väldigt tufft. Det gäller för oss att glömma det vi gjort, säger Olsen.

Grekland-Sverige har avspark klockan 20.45 under onsdagen. Matchen ses på TV4 och C More Fotboll, samt kan streamas på cmore.se. Sändningsstart: 20.00.