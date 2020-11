Kvalkaos till ettan - dubbelmöte ska spelas trots covid-utbrott: "Fattar inte hur förbundet tänker"

För två veckor sedan meddelade Svenska Fotbollförbundet att kvalet till division 2, herrar, inte kommer att slutföras – och att samtliga deltagande lag i omgång två av kvalet flyttas upp till division 2 kommande säsong. Det betyder att division 2 nästa säsong kommer utökas med sex lag, medan division 3 får sex lag färre.

I kvalet till ettan är förutsättningarna dock annorlunda.

Det lag som i ettan södra hamnar på negativ kvalplats kommer att ställas mot motsvarande lag i ettan norra – där vinnaren i det dubbelmötet behåller sin plats i ettan nästa säsong. Samtidigt har de sex bästa tvåorna i division 2 gjort upp om en plats i ettan, via två kvalomgångar. De två främsta lagen i de två kvalomgångarna var Västra Frölunda och Åtvidaberg, som nu kommer att göra upp i ett dubbelmöte om vilket lag som får platsen till ettan kommande säsong.

Dubbelmötet mellan Västra Frölunda och Åtvidaberg skulle ha spelats helgen 13-15 respektive 20-22 november – men ännu har ingen match spelats då flera spelare i ÅFF visat covid-symptom.

Västra Frölunda och Åtvidaberg skickade in en skrivelse till förbundet där de båda klubbarna ville att förbundet skulle fatta samma beslut för kvalet till ettan som de gjorde till division 2 – det vill säga att lagen ska få välja om de vill ta steget upp till ettan eller inte, vilket i så fall (förutsatt att de lag som kvalar upp respektive ner till/från ettan vill spela i ettan) hade gjort att ettan norra och ettan södra hade haft 17 i stället för 16 lag nästa säsong.

ANNONS

Ett skäl till att förbundet valde att ställa in kvalet till division 2 var för att kvalspelet hade påverkats av den så kallade frimånaden (15 november till 15 december), där föreningar, från ettan och neråt, kan genomföra övergångar utan godkännande från lämnande förening. Något även Västra Frölunda och Åtvidaberg riskerar att göra, då lagen fortfarande tillhör division 2 och därmed inte ses som en professionell klubb – utan snarare som en amatörklubb.

Trots frimånaden, trots att kvalet till division 2 blev inställt och trots covid-utbrottet menar förbundet att dubbelmötet mellan Åtvidaberg och Västra Frölunda ska spelas.

- Har vi otur kan vi stå utan spelare när vi ska spela de här kvalmatcherna, framför allt då de nu är uppskjutna ytterligare, säger Västra Frölundas styrelseledamot Mats Persson till Fotbollskanalen.

- Vår irritation grundar sig i första hand i att de (förbundet) väljer att skjuta upp matcherna i förhoppning om att det ska bli en bättre situation längre fram, vilket verkar osannolikt med tanke på hur smittspridningskurvorna ser ut för närvarande. Vad händer om vi plötsligt får ett covid-utbrott? Ska de skjuta upp det ytterligare då? Det andra är att de i någon mening låtsas ta hänsyn till problematiken med covid-19, men när det kniper verkar de inte bry sig om det. Förbundet vill att vi ska spela mot Åtvid som har ett utbrott i sin trupp. De spelare som förvisso kanske är symptomfria kan mycket väl vara sjuka och vara smittspridare. Jag tycker inte att förbundet tar tillräckligt ansvar. Ett rimligt ställningstagande är att de matcher som absolut inte måste spelas – inte ska spelas. Jag kan inte förstå det. Man blir lite upprörd.

ANNONS

- Ur en sportslig synpunkt är det också väldigt tveksamt med hänsyn till att våra spelare kan lämna. När vi inledde säsongen var 22 november den sista dagen för ett eventuellt kvalspel, det här var ingenting vi kände till när vi inledde säsongen. Däremot, om man jämför ettan-lagen som är professionella, de visste sedan tidigare att kvalmatcherna skulle spelas då (den sista den 6 december). Hade vi vetat det hade vi kunnat förbereda oss på något sätt. Jag fattar inte hur de tänker.

Vad vill ni se ska hända?

- Som situationen ser ut nu tycker vi, att om man kom fram till beslutet att ställa in matcherna i kvalet till division 2, då finns det ingen anledning att genomföra det här kvalet. Vi pratar fortfarande om två amatörlag. Ingen spelare hos oss eller Åtvid gör det här för sin försörjning. Det rimliga beslutet är att man ställer in det här kvalet också och att vi får välja om man vill gå upp eller inte.

När Fotbollskanalen under torsdagen pratar med Jesper Ny, huvudtränare för Åtvidaberg, bekräftar han att laget under dagen fått in flera covid-tester – som visat positivt.

- Vi har fått bekräftade covid-19-fall utifrån privata test. Vi hade ett träningsuppehåll på en vecka, från det att många spelare insjuknade snabbt med de här symptomen, då bröt vi helt en vecka. Därefter återupptog vi kollektiv träning, men i reducerad form där vi försöker göra det vi kan göra för att minska smittspridningen. Men sedan är det omöjligt att säga vad de här personerna har fått smittan från. Sker det i omklädningsrummet? I skolan? Det är ett ungt lag där många fortfarande går i skolan och läser på universitet. Det går inte säga var smittan kommer ifrån men är det många med samma symptom kan man tänka sig att det är en smittspridning i omklädningsrummet, säger Ny.

ANNONS

- Vad är det som gör att man kan agera annorlunda i kvalet till division 2 jämfört med ettan? Vad är det som skiljer oss? Det hänvisas väl till ett särskilt protokoll som gör att de här serierna i ettan och uppåt kan fortskridas som de gör.

Men ni är ett division 2-lag just nu.

- Det är vi, men vi kvalar till ettan, då säger man att kvalet till ettan ingår där också. Jag håller med i det Frölunda säger, det gör jag.

Vad Ny tänker kring att kvalet nu ändå måste spelas?

- Vilket lag kan vi ställa på banan? Vilka sportsliga förutsättningar har vi för att gå ut och göra det rättvist? Jag vet inte om jag kan ställa elva spelare på plan, då blir det svårt att spela, säger han.

- Frimånaden drabbar ju oss också. Då får man tänka till från förbundets sida hur man kan säkerställa att båda lagen kan ställa upp med spelare på plan. Nu flyttar man upp ett X antal lag från division 2 till division 3. Säg att man skulle flytta upp Västra Frölunda och Åtvidaberg utifrån corona-aspekten, nästa fråga blir väl då vad man ska göra i superettan och ettan. Säg att ettan-lagen drabbas av coronafall, vad gör man i kvalet uppåt där? Vad gör man i kvalet ner? Flyttar man upp båda lagen till superettan rör det sig om ganska mycket tv-intäkter som ska portioneras till fler lag. Det finns sådana aspekter som förbundet säkert också tänker kring.

ANNONS

Vad vill ni att det här ska sluta med?

- Samma som Frölunda. Vi önskar fortfarande samma sak, att båda lagen flyttas upp, likt man gjorde i kvalet till division 2.

Lars Helmersson är tävlingschef på Svenska Fotbollförbundet och för Fotbollskanalen berättar han att han själv inte var med i förbundsstyrelsens beslut – men att han kan representera det som SvFF vill föra fram.

- Det jag vill börja med att säga är att vi har den största förståelsen för inputen från föreningarna och att det är väldigt svåra förutsättningar att kunna bedriva fotbollsverksamhet med de pandemiska förutsättningar som är i Sverige. Det är ingen som önskar att de här förutsättningarna ska råda, säger Helmersson.

- Man kan säga att grunden till distinktionen mellan kvalet till ettan och division 2, när restriktionerna kom i slutet av oktober, när tävlingskommittén beslutade om att ställa in vissa tävlingar, gjordes utifrån värderingar och input från Riksidrottsförbundet om yrkesmässig idrottsutövning. Utifrån att det rörde sig om ett kval till en serienivå (ettan), som vi definierar som professionell eller semiprofessionell, var det den distinktionen som gjordes, vilket innebär att kvalet till ettan kunde fortsätta medan kvalet till division 2 ställdes in. Sedan, utifrån hur restriktionerna förlängdes, tog förbundsstyrelsen beslutet att ställa in kvalet till division 2, till skillnad från den här tävlingen som ska slutföras. Det är kontexten till det.

ANNONS

Kvalet skulle varit färdigspelat nu men har ännu inte spelats, hur länge kan man skjuta upp det? Åtvidaberg har dessutom bekräftade covid-fall i laget nu.

- Som vi ser det framför oss är det oerhört viktigt att helheten inte påverkas heller. Det handlar om en seriesammansättningsprocess och därefter spelordningen som måste fastställas, det är en rad aktiviteter som vi måste göra innan föreningar ska veta vad som gäller inför kommande säsong. Det är saker vi vanligtvis gör i november, i år är det ju helt andra förutsättningar. Det vi har sagt är att, utifrån att det tävlingstekniskt ska fungera för föreningar och att de ska få besked, så är det den 6 december som är det slutdatum som är satt i nuläget för att det ska fungera och för att övriga berörda föreningar ska kunna få en bra framförhållning och kunna planera sin verksamhet framåt, säger Helmersson.

Om matcherna inte kan spelas innan den 6 december, vad kommer hända då?

- Om det är så att föreningarna inte har möjlighet eller anser sig ha möjlighet får man framställa till tävlingskommittén som får titta på det, men direktiven som har getts från förbundsstyrelsen till de här föreningarna är att det ska vara färdigspelat den 6 december. Har man svårigheter får man framställa det så får tävlingskommittén titta på det. Men det handlar om andra lag också, att de ska kunna få en korrekt förberedelsetid inför kommande serier. Om vi skulle komma till efter den 6 december får vi titta på helheten och värdera det då, men återigen – direktiven är att matcherna ska vara färdigspelade den 6 december.

ANNONS

Hur tänker du kring att Västra Frölunda och Åtvidaberg vill att de ska flyttas upp, likt kvalet till division 2?

- Det är bra input och det framfördes tydligt i förra veckan från båda föreningarna och det förlades hos förbundsstyrelsen, men man kom ändå, sammanvävt, fram till beslutet att de ska genomföras till nivån som vi definierar som semiprofessionell. Men jag har en väldigt stor förståelse för den input som kommer från föreningarna och jag förstår att det är ett svårt läge för dem.

Kan båda lagen flyttas upp till ettan utan att ett kval genomförs?

- Det förbundsstyrelsen har sagt är att vi ska uttömma alla möjligheter att genomföra det här kvalspelet utifrån de förutsättningar som satts. Som en sista ventil finns det ju på motsvarande sätt en regel som tillämpades på kvalet till division 2, det är precis det som Västra Frölunda och Åtvidaberg i förra veckan inkom med, där de sa att de ville att den regeln ska tillämpas även på dem.

Fotbollskanalen hörde av sig till såväl Åtvidaberg som Västra Frölunda och lät de båda klubbarna höra förbundets förklaring.

- Vi har ett mycket ansträngt sjukläge där jag i dag inte vet om jag kan få ihop elva spelare på planen. Då får vi skicka en ny skrivelse till tävlingskommittén, men vi har haft en daglig rapportering som vi har skickat den sista tiden för att förbundet ska vara medvetet om vår situation, säger Åtvidabergs tränare Jesper Ny.

ANNONS

Västra Frölundas styrelseledamot Mats Persson:

- Man kan ha många åsikter om det. Jag vill inte vara i någon stark polemik med förbundet men det är förvånansvärt i det här läget – jag tycker det är konstigt.

Kort efter att artikeln publicerades hörde Jesper Ny av sig till Fotbollskanen i ett sms där han skrev följande:

"Vi har nu uppvisat fyra positiva covid-19-fall i truppen. Utöver det har tre spelare visat positivt för antikroppar.

Eftersom förbundet inte valde att ställa in kvalet och flytta upp båda lagen, som de gjorde med division 2, har vi blivit tvingade till att träna med de spelare som var friska. Risken för ökad smittspridning i truppen har då ökat eftersom vi inte kan påvisa hur många i truppen som är smittobärare, men som inte uppvisar symptom. Det innebär också en ökad risk för smittspridning i samhället.

När matchen nu är planerad till att spelas nu på lördag ska vi sätta oss i en buss som inkluderar matstopp. Hur många av de spelarna kan potentiellt vara smittobärare (utan symptom)? Väl på plats i Göteborg ska vi möta Frölunda och då utsätta deras lag och funktionärer för en ökad risk."