Lagerbielke bekräftar MFF-kontakt: "Ville inte tillbaka till Sverige"

När Sverige mötte Slovakien i Nations League under lördagen skadade sig Victor Nilsson Lindelöf. Dessutom blev Isak Hien varnad och därmed avstängd mot Azerbajdzjan på tisdag.

Därför kallades två mittbackar, Henrik Castegren och Gustaf Lagerbielke, in sent under lördagskvällen. Lagerbielke berättar att han fick ett samtal när klockan närmade sig midnatt.

- Halv tolv så ringde det. Jag hade varit och kollat på matchen hos en kompis. Jag var på väg hem, säger Twente-backen.

- När jag satt och tittade på matchen så sa min kompis, när Isak (Hien) fick sitt gula kort: ”Nu får du sätta på ljudet på telefonen”. Sen skrattade vi. Mycket riktigt så ringde det på vägen hem.

Han fortsätter:

- Jag hade nog missat det om inte ljudet hade varit på. Jag blev jätteglad. Jag har längtat efter att få vara med igen.

I och med backproblemen skulle Lagerbielke kunna kastas rakt in i startelvan mot Azerbajdzjan. 24-åringen har hopp om speltid.

- Jag hoppas att chanserna finns.

Lagerbielke lånades ut från Celtic till Twente i somras, efter en tuff period utan speltid i Skottland. På senare tid har han börjat få mer och mer speltid. Mot Nice i Europa League den 7 november fick han exempelvis spela hela matchen.

- Det har varit jättebra. Det tar lite tid att komma in i ett nytt land, ett nytt språk och en ny kultur. Men det känns som den holländska fotbollen passar mig bra. Nu har jag fått spela mer och mer. Det har känts riktigt bra under matcherna.

Han är också tacksam för tiden i Celtic.

- Det var lärorikt att få spela i en så stor klubb under så stor press. Under försäsongen mötte vi också lag som (Manchester) City och Chelsea. Det har varit väldigt kul att vara en del av en så stor apparat. Det har hjälpt mig mycket när jag kommit till Holland, att hantera det.

När han förklarar sitt val av just Twente säger Lagerbielke:

- Jag ville komma till ett så bra lag som möjligt men jag ville också få speltid. Jag ville att det skulle finnas en plan för mig. Twente är väl en liknande klubb som Elfsborg är i allsvenskan.

- Det är ett topplag med väldigt bra supportrar men man är lite under radarn jämfört med de stora klubbarna som Ajax, Feyenoord och PSV. Det i kombination med Europa-spel blev avgörande.

I somras försökte annars Malmö FF värva Lagerbielke, som tidigare spelat för Elfsborg, när man sålde Derek Cornelius till Marseille. Men någon flytt till allsvenskan var inte aktuell.

- Jag kände mig inte redo att flytta hem till Sverige, oavsett lag. Jag ville ge utlandsäventyret en rejäl chans. Jag var inte redo att ge upp det efter bara en säsong. Förhoppningsvis är det många år kvar till jag hamnar i Sverige igen.

Men Malmö kollade läget?

- Ja, det fanns kontakt. Det var bra diskussioner men jag var tydlig med att jag inte ville tillbaka till Sverige.

Finns det en köpoption i avtalet med Twente?

- Det är ett rakt lån fram till sommaren. Sen finns det alltid möjligheter att jag köps loss. Hittills har det känts väldigt bra där så vi får se hur det blir framåt.

Finns det någon tanke om att ta sig tillbaka till Celtic och slå dig in där?

- Det finns ju alltid. Jag har fortfarande kontrakt där. Det är inte alls uteslutet. Sen får jag se närmare säsongens slut hur det blir med allt. Men det är en fantastisk klubb.