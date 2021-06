Läget inför avgörandet: Så blir Sverige etta, tvåa eller trea

Sverige-Polen sänds i TV4 och på C More med start 18:00 under onsdagen. Studion startar 16.30 och du kan se den här.

Grupp E ska avgöras under onsdagen. Sverige ställs mot Polen samtidigt som Spanien tar sig an Slovakien. Och det är upplagt för en rysare. Janne Anderssons mannar är oavsett vad som händer vidare till åttondelsfinal men det är osäkert om laget slutar etta, tvåa eller trea i gruppen.

Nedan har Fotbollskanalen gått igenom läget inför Blågults avgörande match.

Så vad händer med Sverige om det blir...

...vinst mot Polen:

- Sverige blir gruppetta oavsett resultat i Spanien-Slovakien.

ANNONS

...kryss mot Polen och kryss i Spanien-Slovakien:

- Sverige blir gruppetta.

...kryss mot Polen och Slovakien vinner mot Spanien:

- Sverige blir grupptvåa.

...kryss mot Polen och Spanien vinner mot Slovakien:

- Sverige blir antingen gruppetta eller grupptvåa.

Avgörs via: målskillnad, antal gjorda mål, lägst disciplinära poäng eller rankning (se nedan*).

...förlust mot Polen och Spanien eller Slovakien vinner:

- Sverige blir grupptrea.

...förlust mot Polen och kryss i Spanien-Slovakien:

- Sverige blir antingen grupptvåa eller grupptrea.

Avgörs först och främst via: målskillnad och antal gjorda mål i inbördes möten mellan Sverige, Polen och Slovakien (se nedan**).

*Om Sverige spelar oavgjort mot Polen och Spanien slår Slovakien är det målskillnad och antalet gjorda mål som avgör vilket av lagen som slutar etta i gruppen. Det är dock inte säkert att lagen kan skiljas åt genom det.

ANNONS

Skulle Sverige spela 1-1 mot Polen samtidigt som Spanien vinner med 1-0 mot Slovakien blir det laget med lägst antal disciplinära poäng som vinner gruppen. Just nu har båda lagen dragit på sig två gula kort. Skulle antalet disciplinära poäng bli lika vinner Spanien gruppen på högre rankning.

**Om Sverige förlorar mot Polen och Slovakien lyckas knipa en poäng mot Spanien slutar Sverige, Polen och Slovakien på fyra poäng. Då blir det målskillnad och antal gjorda mål i matcherna de tre lagen emellan som avgör placeringarna i gruppen.

Skulle Polen vinna med 1-0 blir deras målskillnad i matcherna mot Sverige och Slovakien 2-2, Slovakiens målskillnad blir också 2-2 och Sveriges målskillnad blir 1-1. I sådana fall slutar Slovakien etta eftersom de slog Polen och Sverige blir trea på grund av färre antal gjorda mål. Vinner Polen med större siffror än 1-0 slutar de etta.

ANNONS

LÄS OCKSÅ: Vilka Sverige kan få möta i åttondelsfinalen? Kolla in läget just nu här.

Så avgörs placeringarna i gruppen om två eller flera lag landar på samma poäng:

1. Flest poäng i lagens inbördes möten.

2. Bäst målskillnad i lagens inbördes möten.

3. Flest gjorda mål i lagens inbördes möten.

4. Om tre lag inte kan slå ut varandra utifrån de tre första kriterierna ovan på grund av att två lag är lika appliceras de tre kriterierna igen på endast den matchen som spelats mellan de två lagen.

5. Bäst målskillnad i alla gruppspelsmatcher.

6. Flest gjorda mål i alla gruppspelsmatcher.

7. Flest segrar under gruppspelet.

8. Om två lag som har samma poäng samt antal gjorda mål och insläppta mål möts i den sista gruppspelsmatchen, och resultatet där blir lika, avgörs placeringen genom en straffläggning.

9. Lägst antal disciplinära poäng i alla gruppspelsmatcher (Gult kort = en poäng, rött kort efter två gula = tre poäng, direkt rött kort = tre poäng, gult kort som följs av ett direkt rött kort = fyra poäng).



ANNONS

10. Högst rankning i EM-kvalrankningen.

LÄS OCKSÅ: Vilka Sverige kan få möta i åttondelsfinalen? Kolla in läget just nu här.