Lagkamraterna backar Berg: "Det här var ett bevis på vad han gör för oss"

Målen har till stora delar uteblivit för Marcus Berg i det svenska landslaget den senaste tiden, och kritik mot forwarden går att hitta i media, bland supportrar och på sociala medier. Mot Malta under fredagen stötte Robin Quaison in 1-0 på en retur efter nick från just Berg och till 2-0-målet bjöd Berg på en klackassist. Nu hyllas han stort av sina blågula lagkamrater.

- Vi som spelare bryr ju egentligen inte oss om vilka som gör mål. Han är där och hotar och gör så att vi andra kan göra mål. Det är det viktigaste. Det var likadant under den senaste samlingen. Han gör det jättebra i targetspelet. Han ska ha mer kredd än vad han får, säger yttermittfältaren Viktor Claesson.

Sebastian Larsson njöt av Bergs assist till 2-0.

- Fantastiskt fin. Marcus låg ju bakom de båda första målen och dödade matchen. Visst, målskyttet är kanske inte där till 100 procent men den här matchen var väl ett bevis på vad han gör för oss, säger "Seb".

- Jag tror kanske inte att de som sitter på läktaren eller hemma framför tv:n känner lika starkt vad han bidrar med som vi gör ute på planen. Framför allt sett till hur vi spelar. Det är en otroligt lojal spelare. Sen är det underbart att det fylls på med nya spelare som ökar konkurrensen, både på mittfältet och i anfallet. Det tycker jag verkligen, även om det som i den här matchen blev jag som fick sitta vid sidan. Det är det vi behöver för att bli ännu bättre.

Högerbacken Mikael Lustig:

- Jag tror alla vet hur extremt viktig "Mackan" är, både i det defensiva och det offensiva spelet, med hans löpningar. Det är väldigt lätt att spela med honom. Han är fantastiskt viktig för vårt lag.

Marcus Berg själv försöker fokusera på det stöd han känner internt i landslaget.

- Det finns ju ingen som inte vill vara omtyckt, samtidigt känner jag att de som står mig nära, tränarna och spelarna uppskattar det jag gör. Det är det viktiga, säger 32-åringen.