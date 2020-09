Lagkamraterna om Kulusevskis utspel: "Kan slinka ut saker som man inte menar"

Sverige föll på lördagen mot Frankrike med 1-0 i premiären i Nations League. Efteråt var Juventus-talangen Dejan Kulusevski besviken över att endast ha fått ett 20 minuter långt inhopp, samtidigt som förbundskaptenen Janne Andersson sa att han kommer att prata med den talangfulle offensive spelaren.

- Oj, vi har inte pratat. Men säger han det så tycker han så. Vi får prata om det. Jag har inte upplevt honom som jättechockad, sa Andersson under presskonferensen.

Mittbacken Pontus Jansson, som spelade hela matchen, förstår i sin tur att Kulusevski hoppades på att få starta, samtidigt som han inte tror att 20-åringen menade något illa med uttalandet efter matchen.

- Alltså, vad man säger efter matcher… det kan slinka ut saker som man inte menar. Det är ju klart att han vill starta. Ibland kan det slinka ut saker som man inte menar på det sättet, säger Jansson.

Han fortsätter:

- Dejan är en fantastiskt bra spelare. Jag tycker att han kom in och tog för sig direkt. Han har en ljus framtid och behöver inte stressa. Han kommer starta i många landskamper framöver.

Emil Forsberg tror i sin tur också på mer speltid för Kulusevski framöver.

- Vi har gjort det så pass bra så länge nu och Dejan kommer att få spela, det är ingen fråga om saken. Nu fick han 20 minuter i dag och gjorde det väldigt bra, vilket var kul att se. Han kom in och visade att han vill vara med och spela och det är precis så man ska göra, säger Forsberg till C More och fortsätter:

- Det öppnar bara dörrarna för nästa match mot Portugal. Sedan får vi se då, men jag tror att han har stora chanser till att få spela betydligt mer då. Han har sett jättefin ut i veckan, och det har alla gjort. Janne tar ut laget, men jag tycker att professionaliteten har varit fantastiskt bra hos alla och det är så det ska vara.

Sverige ställs härnäst mot Portugal på tisdag i gruppspelet i Nations League.