Landslaget öppnar för manifestation efter Oslo-dådet: "Något vi ska diskutera"

Det var under natten till lördagen som flera skott avfyrades mot gay-baren London Pub i Oslo, Norge - under pridemånaden. Oslo-polisen har bekräftat att två personer har avlidit och 21 personer har skadat sig.

Norska damlandslaget ställdes under lördagskvällen mot Nya Zeeland i ett EM-genrep på Ullevål och spelade i sorgband samt var kaptensbindeln i regnbågens färger och när Ada Hegerberg gjorde mål höll hon upp bindeln i skyn för att visa sitt stöd.

Nu berättar den svenska landslagsbacken, Magdalena Eriksson om hur hon har påverkats.

- Jag har varit ganska skärrad och emotionellt påverkad av det som har hänt i Oslo. Jag tycker att det är helt fruktansvärt att sånt händer. Jag lider verkligen med offrena, jag känner att det hade blivit en fantastisk folkfest i Oslo och så tvingas det att ställas in. Det känns fruktansvärt - men hur allmänheten har slutit upp kring händeslsen ger mig hopp. Och hur mycket kärlek som visades i framför allt Norges match mot Nya Zeeland, det tyckte jag var väldigt fint att se. Det är fruktansvärt att det fortfarande försiggår, säger hon och fortsätter:

- Man känner verkligen det jag skrev i mitt inlägg också att attackerar man någon i HBTQ-rörelsen så blir man själv lite attackerad och känner sig lite rädd och hotad. Och hela ens verklighet skakas.

Planerar ni för en manifestation?

- Vi fick höra igår att det är något vi ska diskutera och se på. Vi har inte landat i något än, men absolut något vi kommer att prata om och ta upp.

Under gårdagens match mellan Norge och Nya Zeeland var läktarna fyllda med prideflaggor samtidigt som spelare och ledare såg till att regnbågsfärgerna skulle vara synliga.

- Det blir att man blir berörd och rörd, och jag pratade en del med Maren Mjelde i det norska laget och sa det att hon kände att det var så viktigt att hon spelade den matchen. För att fotboll bidrar med så mycket i sådana här situationer, glädje kan man inte säga men det bidrar med något tycker jag. Och det var en fin folkfest på Ullevål trots allt. Hon sa att det var delade känslor så klart.

Känner du att synlighet är extra viktigt när sådant här händer?

- Jag tycker det är viktigt att visa att sådana här händelser inte ska skrämma oss och det ska inte få oss att backa. Vi har kommit långt med HBTQ-frågor och det gäller att bara fortsätta. Och jag blir ju ännu mer inspirerad att visa tydligare vart jag står i frågor, och visa ännu tydligare och öppet vem jag är. Samtidigt vet man att det finns en risk med det också att man blir mer utsatt då också.

Oslo. I stand with you.



I feel absolutely devastated reading about the horrific attack in Oslo. My thoughts goes out to the victims and their families. My thoughts also goes out to the entire LGBTQ+ community. If you attack one of us, you attack us all. pic.twitter.com/fq8y35S3gi