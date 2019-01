Landslaget testar ny metod – nu slipper spelarna kissa

Landslaget har alltid tagit urinprov från spelarna för att ha koll på att vätskan är i balans. Men från och med nu verkar spelarna slippa att lämna kiss till läkarna. När Blågult är i Qatar så testar man en ny metod. Innan och efter träningarna får spelarna räcka ut sina tungor och lämna saliv.

- Det här är en ny produkt som inte är tillgänglig på marknaden än. En ny metod som vi har blivit erbjudna att testa. Då sa vi visst, vi kan testa. Så får vi se, säger landslagets läkare Anders Valentin till Fotbollskanalen.

- Salivtesten är för att se att spelarna har tillräckligt med vätska, att man inte ligger back med vätskan. Man ska vara i balans. Vi har fram till nu kollat med urinprov några gånger i veckan. Det är lätt när det är varmt och man tränar mycket, då måste man ju fylla på med vätska, det gör vi hela tiden, men det gäller att det är lagom mycket. Inte för mycket och inte för lite, och det är det som vi kollar.

Vad är det bra för?

- Fördelen är att vi slipper hålla på med urinproven. Då måste man ju samla in urinen, den ska produceras, den ska samlas in och analyseras. Det tar tid och är lite omständigt. Det här är snabbare, det tar tio sekunder per spelare. Sedan får vi se hur det funkar rent praktiskt. Men själva metoden verkar tillförlitlig.

- Du analyserar lite saliv från tungspetsen och sedan får du svar direkt i en app. Det är bluetooth-connection, så det är lite high tech. Sedan kan du lagra all data och följa spelarna över tid. Urinproven är ju manuellt och resurskrävande.

Varför är det viktigt att vätskan är balanserad?

- För att optimera prestationen.

Vad är dåligt om det är för mycket?

- För mycket vätska är inte bra för då kan du få… alltså det handlar om att det ska vara balans mellan vätska och salt. Tappar du för mycket vätska och salt så tappar du blodtryck och tappar enormt mycket i prestationsförmåga. Så man fyller på lite med vätska under träningar och matcher för att kompensera, du svettas ut så himla mycket. Är det då varmt dessutom då måste du fylla på.

Hur mycket?

- Det vet man inte riktigt. Men vi ser ju hur mycket vikt spelarna tappar under en träning. I vissa fall kan vi ju väga spelarna. Spelarna ska helst inte tappa så mycket utan ska då kompensera för vätskeförlusterna. Så lite kan man få tappa, men inte för mycket. Man kan ju tappa flera kilon, det vill säga flera liter vätska och det kan göra att de inte presterar lika bra och man tappar kraft.

Finns det något som säger att ungefär så här mycket ska man dricka?

- Det beror väldigt mycket på intensiteten i träningen och på temperaturen. Men är det som i Ryssland i somras där det var ganska varmt, om det är ungefär 30 grader när du spelar match så är det ju jobbigt. Då kan du tappa för mycket vätska så att du tuppar av.

Brukar spelarna ligga på balanserad vätska?

- Ja, det kan vara någon… alltså syftet med detta är ju att fiska upp någon som, ett mönster, en kille som kanske behöver dricka mer så att vi behöver pusha på det. Det är ungefär det som det går ut på. De flesta ligger bra. Spelarna kompenserar bra. Vi tittade lite i går och det såg jättefint ut. Så det är inget stort problem men man försöker hitta minsta lilla grej som man kan tillföra.

Hur har ni fått nys om den här metoden?

- Det är Dale (Reese, Performance och Medical Coordinator) som har någon kontakt som ville testa den här nya metoden och vi tyckte att det lät kul. För det spar ju mycket arbete. Spelarna får också feedback direkt. Så det är bra. Nu kan vi säga till spelarna direkt om någon ska dricka mer, annars får vi vänta med urinprov. Alla tycker att det här är bättre. Snabbt och enkelt.