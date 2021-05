Landslagets lugnande EM-besked om Jansson: "Har ingen skadeproblematik"

I lördags var Pontus Jansson med när Brentford slog Swansea och säkrade Premier League-uppflyttning. Oroande scener, för svensk del, utspelade sig när mittbacken linkade av planen med tio minuter kvar - där han höll handen mot ljumsken.

Nu ger landslaget lugnande besked om försvararen.

- Det medicinska teamet träffade Pontus idag. Pontus har ingen skadeproblematik men är sliten efter en lång säsong. Han kommer inte gå in och köra hundra procent från början utan kommer matchas in successivt givet den tuffa belastning han har haft, säger landslagsläkaren Anders Valentin via förbundets hemsida.

Jansson ansluter till truppen på onsdag när övriga truppen återsamlas.